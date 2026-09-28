UEFA Uluslar Ligi: Portekiz, Norveç'i mağlup etti

·6·Spor
UEFA Uluslar Ligi: Portekiz, Norveç'i mağlup etti

Goal.com'un haberine göre, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan kritik mücadelede Portekiz, deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup etti. Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olurken, konuk ekibin galibiyeti ve rakibinin sahasındaki uzun süreli yenilmezlik serisine son vermesiyle akıllarda kaldı. Bu galibiyet, Portekiz'in turnuvadaki namağlup serisini sürdürmesini sağladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maç yüksek bir tempoyla başladı. Doğum gününü kutlayan João Neves 13. dakikada gole çok yaklaşsa da kafa vuruşu üstten dışarı gitti. Ev sahibi ekip de boş durmayarak Erling Haaland ile rakip kalede tehlike yarattı ancak Diogo Costa ilk pozisyonda takımını kurtardı.

João Félix perdeyi açtı ve savunmada güven veren oyun

Karşılaşmanın 17. dakikasında Portekiz öne geçti. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol eden João Félix, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı boyunca Norveç skoru eşitlemek için tüm gücünü ortaya koydu. Özellikle Erling Haaland'ın yakın mesafeden şutunu, Manchester City'den takım arkadaşı Rúben Dias kahramanca engelledi.

Portekiz savunma hattı ve kaleci Diogo Costa, birçok zorlu pozisyonda takımı ayakta tuttu. İlk yarıdaki ev sahibi baskısına rağmen, Jorge Jesus'un öğrencileri üstünlüklerini koruyarak soyunma odasına gittiler.

Erling Haaland'ın golü ve ölümcül hata

İkinci yarının başında Norveç hedefine ulaştı. 51. dakikada ev sahibi ekipten Erling Haaland, ceza sahasındaki karambolü iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Bu, milli formayla çıktığı 57. maçtaki 65. golü oldu ve son 17 resmi maçının 16'sında gol atmayı başardı.

Ancak ev sahibinin sevinci kısa sürdü. Maçın 54. dakikasında kaleci Ørjan Nyland büyük bir hata yaparak topu doğrudan Gonçalo Ramos'un önüne bıraktı. Milanlı forvet bu ikramı geri çevirmeyerek topu boş kaleye gönderdi ve Portekiz'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

UEFA Uluslar LigiPortekizNorveçErling HaalandFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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