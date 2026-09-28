Baygın haldeki yılana suni teneffüs yaparak kurtaran adam herkesi hayrete düşürdü

·9·Dünya
Baygın haldeki yılana suni teneffüs yaparak kurtaran adam herkesi hayrete düşürdü

Hindistan'da bir adam, baygın halde bulunan bir yılanı kurtarmaya çalışarak ona suni teneffüs yaptı. Olağan dışı hareketlerinin yer aldığı video sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların büyük ilgisini çekti.

Olay, Gujarat eyaletinin Vapi şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yılan, kimyasal maddelerin karıştığı suya düştükten sonra hareketsiz halde bulundu.

Adam, yılanı sudan çıkararak onu hayata döndürmeye çalıştı. Bunun için yılana ağızdan ağıza suni teneffüs yöntemini uyguladı.

Kurtarma çabaları birkaç dakika sürdü. Ardından yılanda hareket belirtileri görülmeye başlandı ve bir süre sonra kendine geldiği belirtildi.

Yılanı kurtarma sürecini gösteren video sosyal medyada viral oldu. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, adamın yılanı kurtarma çabası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek çeşitli yorumlarda bulundular.

Sıra dışı kurtarma olayı internette büyük ilgi gördü. Video çeşitli sosyal medya platformlarında geniş çapta paylaşıldı ve yılanın kurtarılmasına olan ilgi daha da arttı.

VapiGujarat EyaletiYılan KurtarmaSuni TeneffüsHindistan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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