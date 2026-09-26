Erling Haaland, Manchester City etrafındaki finansal skandal nedeniyle basın toplantısından çekildi

·3·Spor
Erling Haaland, Manchester City etrafındaki finansal skandal nedeniyle basın toplantısından çekildi

Norveç milli takımı forveti Erling Haaland, kulübü etrafındaki çalkantılı finansal skandallar nedeniyle milli takımın planlanan basın toplantısına katılmaktan muaf tutuldu. The Sun gazetesinin haberine göre, Manchester City forvetinin UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki Portekiz maçı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyordu ancak Norveç Futbol Federasyonu son dakikada kadroda değişikliğe gitti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu karar, futbol dünyasında büyük tartışmalara yol açan haberlerin ardından alındı. İngiliz basınına göre, Manchester City kulübü 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasında toplam 114 finansal kural ihlaliyle suçlanıyor. Kulübe yönelik resmi yaptırımlar henüz açıklanmamış olsa da, bu durum dev kulübün geleceğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Finansal suçlamaların ciddi sonuçları

Bağımsız komiteler tarafından değerlendirilmesi beklenen disiplin cezaları oldukça ağır olabilir. Uzmanlara göre, takıma yönelik devasa para cezaları, puan silme, geçmişte kazanılan şampiyonluk unvanlarının iptali ve hatta Premier Lig'den ihraç edilme gibi cezaların uygulanması ihtimal dışı değil.

Norveç Futbol Federasyonu basın sözcüsü Morten Skjonsberg, TV 2 kanalına verdiği röportajda değişikliği doğruladı. Buna göre, takım teknik direktörü Stale Solbakken ile futbolcular Fredrik Aursnes ve Andreas Skjelbred basın toplantısına katılacak ve Manchester City forveti gereksiz sorulardan korunmuş olacak.

Sahadaki harika oyun ve gelecek planları

Haaland'ı basının ilgisinden uzak tutma kararı, sahadaki parlak performansından bir gün sonra alındı. Perşembe günü oynanan UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında forvet oyuncusu duble yaparak Norveç'in Danimarka karşısında 3-2 galip gelmesine öncülük etmişti.

Norveç milli takımı şu anda evinde Portekiz ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Karşılaşma Pazar günü Oslo'da gerçekleşecek. Konuk ekip de ilk turda Galler karşısında 1-0'lık minimal bir skorla galip gelerek turnuvaya başarılı bir başlangıç yapmıştı.

Erling HaalandManchester CityNorveçUluslar LigiFutbol Haberleri
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Brian Riemer: Erling Haaland dünyanın en iyi forvetiBrian Riemer: Erling Haaland dünyanın en iyi forvetiDün 16:36Erling Haaland, Ronaldo'yu geride bıraktı ve Norveç'e galibiyeti getirdiErling Haaland, Ronaldo'yu geride bıraktı ve Norveç'e galibiyeti getirdiDün 01:54Erling Haaland'ın eşsiz içgüdüsü: Norveçli teknik direktörden golcüye övgüErling Haaland'ın eşsiz içgüdüsü: Norveçli teknik direktörden golcüye övgüDün 13:15Stale Solbakken, Manchester City görüşmesinde Erling Haaland'ın geleceğini masaya yatırdıStale Solbakken, Manchester City görüşmesinde Erling Haaland'ın geleceğini masaya yatırdı15 Eylül 17:31Brian Riemer, Erling Haaland'ın deneme antrenmanları hakkındaki söylentilere açıklık getirdiBrian Riemer, Erling Haaland'ın deneme antrenmanları hakkındaki söylentilere açıklık getirdi24 Eylül 09:38Enzo Fernández Manchester City formasıyla ilk maçında parladıEnzo Fernández Manchester City formasıyla ilk maçında parladı5 Eylül 22:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?