Erling Haaland, Manchester City etrafındaki finansal skandal nedeniyle basın toplantısından çekildi

Norveç milli takımı forveti Erling Haaland, kulübü etrafındaki çalkantılı finansal skandallar nedeniyle milli takımın planlanan basın toplantısına katılmaktan muaf tutuldu. The Sun gazetesinin haberine göre, Manchester City forvetinin UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki Portekiz maçı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyordu ancak Norveç Futbol Federasyonu son dakikada kadroda değişikliğe gitti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu karar, futbol dünyasında büyük tartışmalara yol açan haberlerin ardından alındı. İngiliz basınına göre, Manchester City kulübü 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasında toplam 114 finansal kural ihlaliyle suçlanıyor. Kulübe yönelik resmi yaptırımlar henüz açıklanmamış olsa da, bu durum dev kulübün geleceğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Finansal suçlamaların ciddi sonuçları

Bağımsız komiteler tarafından değerlendirilmesi beklenen disiplin cezaları oldukça ağır olabilir. Uzmanlara göre, takıma yönelik devasa para cezaları, puan silme, geçmişte kazanılan şampiyonluk unvanlarının iptali ve hatta Premier Lig'den ihraç edilme gibi cezaların uygulanması ihtimal dışı değil.

Norveç Futbol Federasyonu basın sözcüsü Morten Skjonsberg, TV 2 kanalına verdiği röportajda değişikliği doğruladı. Buna göre, takım teknik direktörü Stale Solbakken ile futbolcular Fredrik Aursnes ve Andreas Skjelbred basın toplantısına katılacak ve Manchester City forveti gereksiz sorulardan korunmuş olacak.

Sahadaki harika oyun ve gelecek planları

Haaland'ı basının ilgisinden uzak tutma kararı, sahadaki parlak performansından bir gün sonra alındı. Perşembe günü oynanan UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında forvet oyuncusu duble yaparak Norveç'in Danimarka karşısında 3-2 galip gelmesine öncülük etmişti.

Norveç milli takımı şu anda evinde Portekiz ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Karşılaşma Pazar günü Oslo'da gerçekleşecek. Konuk ekip de ilk turda Galler karşısında 1-0'lık minimal bir skorla galip gelerek turnuvaya başarılı bir başlangıç yapmıştı.