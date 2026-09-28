Inter Miami, Columbus Crew deplasmanında son dakikalarda mağlup oldu

MLS mücadelesinde Lionel Messi'nin sahada olmasına rağmen Inter Miami, deplasmanda Columbus Crew'a 1-2 mağlup oldu. Lower.com Field'da (eski adıyla Historic Crew Stadium) gerçekleşen yoğun karşılaşma, ev sahibinin son dakikalarda bulduğu golle sonuçlandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un bildirdiğine göre, maç boyunca ev sahibinin aralıksız presi ve baskısı Inter Miami savunmasını zor durumda bıraktı. Teknik direktör, Lionel Messi'nin yaratıcılığını kullanmak için 3-4-3 taktiksel dizilişini tercih etse de, savunmadaki hatalar ve disiplinsizlik takıma pahalıya mal oldu.

Maçın dönüm noktası ve Lionel Messi'nin performansı

Karşılaşmanın başında Josef Martinez penaltıdan attığı golle Columbus Crew'u öne geçirdi. Ancak 33. dakikada sahneye çıkan Lionel Messi, üstün yeteneğiyle skoru eşitleyerek dengeyi sağladı.

Miami oyuncuları topa yüzde 56 oranında sahip olsalar da rakip kaleye sadece üç isabetli şut çekebildiler. Columbus'un aralıksız atakları maçın sonunda meyvesini verdi ve konuk ekibin taktiksel kurgusu bu baskıya dayanamadı.

Son dakikalardaki dram ve kırmızı kart

İkinci yarıya eklenen uzatma dakikalarında maçın kaderini belirleyen kritik anlar yaşandı. Oyuna sonradan giren Santiago Morales, kısa süre içinde gördüğü iki sarı kartla 90+6. dakikada oyun dışı kaldı.

On kişi kalan Inter Miami, bu eksikliği uzun süre telafi edemedi. Hakem tarafından belirlenen uzatma dakikalarının dokuzuncusunda Jamal Thiare galibiyet golünü atarak Columbus Crew'a üç puanı kazandırdı ve Miami'nin mağlubiyetini tescilledi.

Oʻn kishi boʻlib qolgan Inter Mayami bu sonlar farqini uzoq saqlab tura olmadi. Hakam tomonidan belgilab berilgan qoʻshimcha daqiqalarning toʻqqizinchi daqiqasida Jamal Thiare hal qiluvchi golni urib, Kolumbus Kru jamoasiga uch ochkoni taqdim etdi va Mayamining magʻlubiyatini muhrladi.