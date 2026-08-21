Lionel Messi ABD'de diskalifiye edilme riskiyle karşı karşıya kaldı

Inter Miami kaptanı Lionel Messi, MLS Disiplin Komitesi tarafından soruşturmaya alınabilir. GOAL.com'un haberine göre, Philadelphia Union ile oynanan gergin maçtaki şüpheli hareketi Arjantinli yıldızın diskalifiye edilmesine yol açabilir. Bu durum, şampiyonluk yarışında liderlik mücadelesi veren kulübün planlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ABD Ligi'nin bir sonraki haftasında Philadelphia Union ile Inter Miami, 2-2'lik mücadeleci bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Sahadaki sert mücadeleler ve gergin anlar maçın sonucunu etkiledi. Özellikle maçta bir gol daha atan Lionel Messi, rakip futbolcuyla yaşanan olayın merkezinde kaldı.

Sahadaki gerginlik ve tartışmalı an

İkinci yarıda iki takım futbolcuları arasındaki anlaşmazlıklar tırmandı. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Lionel Messi, oyun dışı bir pozisyonda rakip takımın oyuncusu Quinn Sullivan ile karşı karşıya geldi. Görüntülerde Arjantinli forvetin rakibinin başına açık eliyle vurduğu görülüyor. Bu durum futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açtı.

Belirtildiğine göre maçın baş hakemi bu pozisyonda zamanında müdahale etmedi ve sahada herhangi bir disiplin cezası uygulanmadı. Hakemin gözünden kaçan bu olay, şimdi MLS Disiplin Komitesi tarafından yürütülecek özel soruşturmanın temelini oluşturuyor. Lig yetkilileri maç görüntülerini yeniden inceleyerek nihai kararı verme yetkisine sahip.

Disiplin yaptırımı riski ve takım planları

Komite, Lionel Messi'nin hareketlerinde şiddet unsuru bulunduğuna karar verirse deneyimli futbolcu para cezasına çarptırılabilir veya resmen bir maç men cezası alabilir. Saha dışındaki bu tür olaylara uygulanan yaptırımlar oldukça ağır olduğundan, durum Miami ekibinin gelecek maçlardaki taktik planlarını değiştirebilir.

Inter Miami'nin kaptanından mahrum kalması, Doğu Konferansı puan tablosundaki liderliğini koruma yolunda büyük bir kayıp olabilir. Kulüp şu anda resmi kararı endişeyle bekliyor. Teknik heyet, yaşanan olayın yarattığı gürültüyü geride bırakıp takımın hücum hattındaki oyununu sezonun ikinci yarısına uyarlamak için çalışmalarını sürdürüyor.