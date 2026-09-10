Lionel Messi ve Robert Lewandowski karşılaşması MLS rekorunu tazeledi

·54·Spor
Lionel Messi ve Robert Lewandowski karşılaşması MLS rekorunu tazeledi

ABD Major Lig'inde (MLS) oynanan son hafta mücadelesi, büyük bir çekişmeye ve tarihi sonuçlara sahne oldu. Goal.com'un haberine göre, "Soldier Field" stadyumunda gerçekleşen Chicago Fire ile Inter Miami arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu maç, sadece sahadaki heyecan verici olaylarla değil, aynı zamanda lig için rekor düzeydeki taraftar katılımıyla da futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın başından itibaren büyük ilgi uyandırdığı, stadyuma gelen taraftar sayısından da açıkça belli oluyordu. Mücadeleyi tribünlerden takip etmek için tam 63.094 seyirci toplandı. Bu rakam, Chicago kulübünün kendi evindeki stadyumunda kırılmış mutlak bir yeni rekor olarak tarihe geçti. İlginç olan ise, bir önceki rekorun da geçen sezon yine bu iki takımın karşılaşmasında kaydedilmiş olmasıydı.

Avrupa efsaneleri orta sahada

Dünya futbolunun parlak yıldızları Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Casemiro gibi tanınmış oyuncuların aynı maçta yer alması, karşılaşmanın kalitesini daha da artırdı. Ev sahibi ekipte forma giyen Robert Lewandowski, maçın henüz 10. dakikasında yeteneğini konuşturdu. Eski Bayern Münih ve Barcelona forveti, akrobatik bir vuruşla golünü atarak skoru açtı ve tribünlerdeki binlerce taraftarı coşturdu.

İlk yarıda ev sahibinin üstünlüğü hissedilse de, devre arasından sonra Inter Miami hareketlendi ve dengeyi kurmayı başardı. İkinci yarının başında konuk ekipte, Avrupa sahalarında büyük tecrübe edinmiş bir başka emektar oyuncu sahneye çıktı. Eski Real Madrid orta sahası Casemiro, köşe vuruşundan gelen topu kafa vuruşuyla rakip ağlara göndererek skoru eşitledi.

Lionel Messi'nin yeni rekoru

Bu gol pozisyonunda tüm dikkatler Lionel Messi'nin üzerindeydi. Arjantinli yıldızın yaptığı isabetli orta, Casemiro'nun golü atmasında belirleyici faktör oldu. Bu asist, Lionel Messi'nin bu sezonki 13. asisti olarak kayıtlara geçti ve onu ligin asist krallığı listesinde zirveye taşıdı. Aynı zamanda, duran toptan gelen bu pas, Arjantinli forvetin görkemli kariyerindeki bir başka önemli tarihi başarı olarak not edildi.

Maç boyunca her iki takım da galibiyet için birkaç net fırsat yakaladı. Ancak hücum ve savunma dengesi maç sonuna kadar korundu. Sonuç olarak, yıldızlarla dolu kadrolara sahip takımlar puanları paylaşmak zorunda kaldı ve karşılaşma adil bir beraberlikle sona erdi.

Lionel MessiRobert LewandowskiInter MiamiChicago FireMLS
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top'u hak ettiğini belirttiHansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top'u hak ettiğini belirttiBugün, 12:50Erling Haaland'ın geleceği: Neden Manchester City'den ayrılmamalı?Erling Haaland'ın geleceği: Neden Manchester City'den ayrılmamalı?Bugün, 12:35İlginç bir hile: Brezilyalı atlet 11 sponsordan parasını nasıl aldı?İlginç bir hile: Brezilyalı atlet 11 sponsordan parasını nasıl aldı?Bugün, 09:32Sekizgende ateşli bir gece: Noche UFC turnuvasının tam kartı ve ana maçı belli olduSekizgende ateşli bir gece: Noche UFC turnuvasının tam kartı ve ana maçı belli olduBugün, 08:06Fedor Emelyanenko'dan Umar Nurmagomedov'a: "Kafesten sadece bir kazanan çıkar!"Fedor Emelyanenko'dan Umar Nurmagomedov'a: "Kafesten sadece bir kazanan çıkar!"Bugün, 08:02İslam Makhachev neden UFC'de üçüncü kemeri kazanamaz?İslam Makhachev neden UFC'de üçüncü kemeri kazanamaz?Bugün, 07:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti