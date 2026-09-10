Lionel Messi ve Robert Lewandowski karşılaşması MLS rekorunu tazeledi

ABD Major Lig'inde (MLS) oynanan son hafta mücadelesi, büyük bir çekişmeye ve tarihi sonuçlara sahne oldu. Goal.com'un haberine göre, "Soldier Field" stadyumunda gerçekleşen Chicago Fire ile Inter Miami arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu maç, sadece sahadaki heyecan verici olaylarla değil, aynı zamanda lig için rekor düzeydeki taraftar katılımıyla da futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın başından itibaren büyük ilgi uyandırdığı, stadyuma gelen taraftar sayısından da açıkça belli oluyordu. Mücadeleyi tribünlerden takip etmek için tam 63.094 seyirci toplandı. Bu rakam, Chicago kulübünün kendi evindeki stadyumunda kırılmış mutlak bir yeni rekor olarak tarihe geçti. İlginç olan ise, bir önceki rekorun da geçen sezon yine bu iki takımın karşılaşmasında kaydedilmiş olmasıydı.

Avrupa efsaneleri orta sahada

Dünya futbolunun parlak yıldızları Lionel Messi , Robert Lewandowski ve Casemiro gibi tanınmış oyuncuların aynı maçta yer alması, karşılaşmanın kalitesini daha da artırdı. Ev sahibi ekipte forma giyen Robert Lewandowski, maçın henüz 10. dakikasında yeteneğini konuşturdu. Eski Bayern Münih ve Barcelona forveti, akrobatik bir vuruşla golünü atarak skoru açtı ve tribünlerdeki binlerce taraftarı coşturdu.

İlk yarıda ev sahibinin üstünlüğü hissedilse de, devre arasından sonra Inter Miami hareketlendi ve dengeyi kurmayı başardı. İkinci yarının başında konuk ekipte, Avrupa sahalarında büyük tecrübe edinmiş bir başka emektar oyuncu sahneye çıktı. Eski Real Madrid orta sahası Casemiro, köşe vuruşundan gelen topu kafa vuruşuyla rakip ağlara göndererek skoru eşitledi.

Lionel Messi'nin yeni rekoru

Bu gol pozisyonunda tüm dikkatler Lionel Messi'nin üzerindeydi. Arjantinli yıldızın yaptığı isabetli orta, Casemiro'nun golü atmasında belirleyici faktör oldu. Bu asist, Lionel Messi'nin bu sezonki 13. asisti olarak kayıtlara geçti ve onu ligin asist krallığı listesinde zirveye taşıdı. Aynı zamanda, duran toptan gelen bu pas, Arjantinli forvetin görkemli kariyerindeki bir başka önemli tarihi başarı olarak not edildi.

Maç boyunca her iki takım da galibiyet için birkaç net fırsat yakaladı. Ancak hücum ve savunma dengesi maç sonuna kadar korundu. Sonuç olarak, yıldızlarla dolu kadrolara sahip takımlar puanları paylaşmak zorunda kaldı ve karşılaşma adil bir beraberlikle sona erdi.