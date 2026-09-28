Kazakistan'da Starlink ile uydu iletişimi başlatıldı

·3·Teknoloji
Kazakistan'da Starlink ile uydu iletişimi başlatıldı

Kazakistan, Orta Asya bölgesinde ilk kez akıllı telefonlara doğrudan uydu üzerinden iletişim sağlayan teknolojiyi hayata geçirdi. ixbt.com'un haberine göre, Beeline Kazakhstan şirketi, Starlink ile iş birliği içinde Direct to Cell hizmetinin ticari kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu önemli adım, ülkedeki uzak ve ulaşılması zor bölgelerin iletişimle buluşturulmasında yeni bir dönem başlatıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu proje, Kazakistan Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi. En büyük avantajı, kullanıcıların pahalı uydu telefonları veya harici antenler gibi özel ekipmanlara ihtiyaç duymamasıdır. Tüm süreç, uyumlu standart akıllı telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yeni teknolojinin imkanları

Projenin ilk aşamasında kullanıcılara SMS gönderip alma ve bazı temel internet hizmetlerinden yararlanma imkanı sunuluyor. Tanıtım dönemi boyunca, Beeline Kazakhstan müşterileri için bu hizmet geçici olarak ücretsiz sağlanacak. Uzmanlar, Direct to Cell teknolojisinin geleneksel yer tabanlı baz istasyonlarının yerini almayacağını, aksine mevcut ağı tamamlayacağını belirtiyor.

Uydu iletişimi öncelikle dağlık bölgeler, çöller, otoyollar ve mobil kapsama alanının dışında kalan diğer uzak noktalar için tasarlanmıştır. Ayrıca, yer altyapısının hasar gördüğü veya devre dışı kaldığı acil durumlarda da oldukça hayat kurtarıcıdır.

Kullanım şartları ve beklentiler

  • Akıllı telefonun normal ağ kapsama alanı dışında olması gerekir;
  • Gökyüzünün açık bir şekilde görülmesi gereklidir;
  • Başlıca kullanıcılar olarak turistler, uzak bölgelerde yaşayanlar ile yol, kamu hizmeti ve acil durum personeli hedeflenmektedir.
Bu proje, 2025 yılı sonundan bu yana devam eden test süreçlerinin mantıklı bir devamı niteliğindedir. Başarılı testlerin ardından Kazakistan, bu teknolojiyi test aşamasından ticari hizmet aşamasına taşıyan Orta Asya'daki ilk ülke oldu.

Şu anda uydu ağına bağlanma imkanı yalnızca uyumlu Android akıllı telefonlarda desteklenmektedir. Beeline Kazakhstan yönetimi, gelecekte bu kapsamı diğer işletim sistemlerine sahip cihazlara da genişletmeyi planlıyor.

StarlinkBeeline KazakhstanDirect to CellUydu İletişimiKazakistan
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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