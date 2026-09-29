Sarina Wiegman İngiltere Milli Takımı'nda büyük değişikliklere gitti

·31·Spor
Sarina Wiegman İngiltere Milli Takımı'nda büyük değişikliklere gitti

İngiltere Kadın Milli Takımı teknik direktörü Sarina Wiegman, Yunanistan ile oynanacak kritik Dünya Kupası eleme maçı öncesinde kadroda köklü değişiklikler yaptı. Takımın son yıllardaki kilit isimleri olan Chloe Kelly ve Ella Toone sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakıldı. Goal.com'un haberine göre, Avrupa şampiyonu İngiltere, grup aşamasında İspanya'ya karşı alınan ağır mağlubiyet nedeniyle doğrudan katılım hakkını kaçırmıştı ve Ekim ayındaki belirleyici maçlar öncesinde kadroyu yenileme ihtiyacı doğdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Chloe Kelly ve Ella Toone, 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki zaferden bu yana İngiltere Milli Takımı'nın vazgeçilmez parçaları haline gelmişti. Ancak sezonun başlamasından bu yana Kelly, Arsenal formasıyla çıktığı ilk beş maçın sadece birinde sahaya çıkabildi. Ella Toone'un ise Manchester United'da bazı maçlara yedek kulübesinde başlaması ve oyun süresinin azalmasının bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Buna rağmen Toone, son maçlarda gol ve asist katkısı vererek formunu geri kazandığını göstermişti.

Genç yeteneklere fırsat

Kadrodaki rekabetin artmasıyla birlikte teknik direktör, Chelsea'nin 20 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Lexi Potter'ı ilk kez milli takıma davet etti. Potter'ın sezon başından bu yana Londra kulübündeki istikrarlı performansı uzmanların gözünden kaçmadı. Ayrıca, ABD'nin North Carolina Courage kulübünde forma giyen Erika Parkinson da tekrar milli takıma çağrıldı. Gençlerin güven veren performansı, hücum ve orta saha hatlarındaki tecrübeli oyuncuların kadro dışında kalmasına neden oldu.

Savunma hattında da önemli değişiklikler var. Lotte Wubben-Moy ve Taylor Hinds gibi oyuncular, Arsenal'de yeterli oyun süresi bulamadıkları için bu kez kadroda yer almadılar. Bununla birlikte, sakatlıktan dönerek Manchester City formasıyla sahaya çıkan Niamh Charles ve Liverpool stoperi Grace Fisk kadroya dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle son haftalarda zorlanan Aggie Beever-Jones ise bu kez kadroya alınmadı.

Kaleci rotasyonundaki değişiklikler

Kaleci pozisyonunda da zorunlu değişiklikler yaşandı. Yaz aylarında omuz ameliyatı geçiren Ellie Roebuck bu sezon henüz sahaya çıkamadı. Bu nedenle onun yerini, yazın Liverpool'a transfer olan ve şu anda istikrarlı bir oyun süresine sahip olan Khiara Keating aldı. Ayrıca kadroda şu oyuncular yer aldı:

  • Kaleciler: Hannah Hampton, Khiara Keating, Anna Moorhouse
  • Savunmacılar: Lucy Bronze, Jess Carter, Niamh Charles, Grace Fisk, Alex Greenwood, Maya Le Tissier, Esme Morgan, Leah Williamson
İngiltere Milli Takımı, Ekim ayında Brezilya'daki Dünya Kupası biletini almak için Yunanistan ile oynanacak son derece kritik maçta sahaya çıkacak. Sarina Wiegman yönetimindeki yenilenmiş takım, bu önemli sınavı başarıyla geçerek hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

İngiltere Milli TakımıSarina WiegmanLexi PotterChloe KellyDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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