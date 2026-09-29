Javier Aguirre, Anthony Gordon ile yaşadığı meşhur olay hakkında konuştu

Valencia'nın yeni teknik direktörü Javier Aguirre, 2026 Dünya Kupası sırasında Anthony Gordon ile yaşadığı meşhur olayı esprili bir dille hatırlattı ve duruma açıklık getirdi. Goal.com'un haberine göre, deneyimli teknik adam o anın heyecanına kapıldığını kabul ederek, bunun sadece oyunun yoğunluğundan kaynaklanan bir şaka olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com bildiriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere milli takımı 3-2 galip gelmişti. Maç sırasında kameralar, deneyimli teknik direktörün kanat oyuncusuna doğru bağırdığını ve ardından her iki tarafın da gülüştüğünü kaydetmişti. Bu durum futbol kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

İspanya Ligi'ndeki karşılaşma

Valencia'nın teknik direktörü olarak basına tanıtılan Javier Aguirre'ye, gelecekte La Liga'da Barcelona forması giyecek olan oyuncuyla nasıl karşılaşacağı soruldu. Teknik adam bu soruya kendine has bir şekilde yanıt vererek, basın toplantısında elini ağzına kapatarak şaka yaptı.

«Bunu böyle yapacağım», diyerek güldü. Daha önce Mallorca'yı çalıştıran deneyimli isim, bu olayı aptalca ve o anın yoğunluğunun bir sonucu olarak nitelendirdi.

«Çok aptalca bir hareketti. Dünya Kupası'nın ateşi ve heyecanı altında gerçekleşen bir olay, böyle şeyler olur, bitti gitti», diye ekledi Aguirre. Ayrıca oyuncuyla aralarında hiçbir husumet olmadığını ve onu sıcak bir şekilde karşılayacağını belirtti.

Oyuncunun tepkisi

Yaz transfer döneminde Newcastle United'dan Barcelona'ya transfer olan Anthony Gordon da daha önce bu olay hakkında konuşmuş ve bunu iyi niyetli bir şaka olarak kabul ettiğini söylemişti. Kanat oyuncusuna göre, maçın yoğun rekabeti içinde bu sadece oyunun bir parçasıydı.

«Bunu hatırlıyorum. Sadece eğlenceli bir andı. Maçın tüm sıcaklığı ve gerilimiyle birlikte ilginç bir duruma dönüştü. Ben sadece kanattan bindirme yapıyordum, bu yüzden onun tarafından küçük bir övgü gibiydi», demişti Gordon.

Javier Aguirre ise oyuncunun İspanyolca bilmesini özellikle vurgulayarak, aralarında güzel anılar kaldığını, hatta o anın ölümsüzleştiği fotoğrafa oyuncunun imzasını attırmayı düşündüğünü esprili bir dille ekledi.