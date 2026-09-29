iPhone 18 Pro kullanıcıları yeni işletim sisteminde de ekran hatalarıyla karşılaşıyor

Yeni nesil cihazlar pazardaki yerini sağlamlaştırırken, kullanıcıların karşılaştığı teknik sorunlar da tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor. ixbt.com'un haberine göre, Apple'ın son amiral gemisi akıllı telefonlarından biri olan iPhone 18 Pro sahipleri, işletim sisteminin son güncellemesinden sonra bile ekrandaki bazı arızalardan muzdarip olmaya devam ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere şirket, yakın zamanda cihazları için özel bir yazılım yayınlayarak bir dizi önemli hatayı gidermişti. Bu güncelleme, akıllı telefonların kararlı çalışmasını sağlamak ve daha önce tespit edilen temel arızaları ortadan kaldırmak amacıyla yapılmış olup kullanıcılar arasında olumlu beklentiler yaratmıştı.

Güncelleme hangi sorunları çözdü?

Bu yılın 28 Eylül tarihinde kamuoyuna sunulan yeni yazılım sürümünün, birkaç ciddi teknik kusuru gidermesi bekleniyordu. Özellikle bu paket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde meydana gelen kendiliğinden yeniden başlatma durumlarını düzeltmeyi amaçlıyordu.

Ayrıca bu sürüm aracılığıyla, cihazda Face ID'nin çalışmaması, fotoğraf çekimi sırasında 2x yakınlaştırma yaparken oluşan renkli artefaktlar ve Bildirim Merkezi ile Denetim Merkezi'ni aynı anda açarken dokunmatik ekranın donması gibi sorunların çözülmesi gerekiyordu.

Ekrandaki artefaktlar ve uzman görüşü

Ancak alınan önlemlere rağmen tüm sorunların tamamen giderilmediği ortaya çıktı. Tanınmış içeriden öğrenen (insider) Tarun Vats, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, yeni işletim sistemiyle çalışan iPhone 18 Pro'nun ana ekranında garip görsel artefaktların kalmaya devam ettiğini açıkça gösterdi.

Paylaşılan videoda yazar, teknoloji devinin bu göze çarpan arızayı neden hala gidermediği konusunda haklı bir soru ortaya attı. Yeni yazılım paketi yüklenmiş olmasına rağmen, kullanıcılar tarafından benzer görsel hatalar hakkında raporlar gelmeye devam ediyor.

Şu an gözlemlenen bu artefaktların doğrudan yazılımsal eksikliklerle mi ilgili olduğu yoksa cihazın donanım kısmındaki gizli bir sorun mu olduğu konusunda henüz net bir sonuca varılamadı. Uzmanlar durumu yakından takip ediyor ve sonraki güncellemelerde bu duruma açıklık getirilmesini bekliyor.