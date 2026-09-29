Joe Hart, Manchester City hakkındaki finansal tartışmalar hakkında konuştu

·5·Spor
Joe Hart, Manchester City hakkındaki finansal tartışmalar hakkında konuştu

İngiltere milli takımının eski kalecisi Joe Hart, Manchester City'ye yönelik finansal usulsüzlük iddiaları hakkında görüşlerini dile getirdi. BBC Radio 5 Live yayınında konuşan deneyimli eski futbolcu, kulüp yönetimine tam güvendiğini vurgulayarak takımın elde ettiği başarıların dürüst bir çabanın ürünü olduğunu savundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Son haberlere göre, Premier League tarafından Manchester City'ye yöneltilen 115 finansal suçlamanın büyük bir kısmında kulübün suçlu bulunduğu iddia ediliyor. Odak noktası, sponsorluk gelirlerinin yapay olarak artırılması ve kuralları aşmak için resmi kayıtlarda gösterilmeyen ödemelerin kullanılması üzerinde yoğunlaşıyor. Buna rağmen kulüp yönetimi iddialara sert bir şekilde itiraz ederek nihai temyiz sürecine hazırlanıyor.

Hart'ın yönetime olan güveni

Kulüpte 12 yıl boyunca forma giyen ve 348 maça çıkan Joe Hart, basındaki spekülasyonlara kulak asmadığını belirtti. Hart'a göre, kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak'ın taraftarlara gönderdiği açık mektup ve açıklamalar, huzurlu olması için yeterli bir temel oluşturuyor.

“Başkalarının tahminlerini ve tartışmalarını dinlemiyorum. Bana göre Khaldoon'a güvenmemek için hiçbir neden yok. Söyledikleri benim için yeterli. Mektubunun kulübü gerçekten seven birinden geldiği belli oluyor,” dedi 39 yaşındaki eski kaleci.

Sahadaki zaferler meşruiyetini koruyor

Joe Hart, kulüpteki kariyeri boyunca iki Premier League şampiyonluğu, iki Lig Kupası ve bir FA Cup kazandı. Sahadaki başarıların yönetim etrafındaki sorunlarla ilgisi olmadığını ve oyuncuların her galibiyeti alın teriyle kazandığını özellikle vurguladı.

“Manchester City ile elde ettiğimiz başarılardan gurur duyuyorum. Bu durum asla değişmeyecek. Sahada 11'e 11 mücadele ettik, maçlar kazandık, kaybettik veya berabere kaldık. Sonunda el sıkışıp sahadan ayrıldık. Bunların hepsi adil oyunlardı,” diye ekledi Hart.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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