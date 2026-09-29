Kazakistan'da bir emekli kadın, komşusu hakkında dedikodu yaydığı için para cezasına çarptırıldı

·7·Dünya
Kazakistan'da bir emekli kadın, komşusu hakkında dedikodu yaydığı için para cezasına çarptırıldı

Kazakistan'ın Karağandı şehrinde 66 yaşındaki bir emekli kadın, 34 yaşındaki komşusu hakkında yalan bilgi yaydığı gerekçesiyle mahkeme tarafından cezalandırıldı. Bu konuda Stan.kz haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki kadın, komşusunun kendisi hakkında sürekli olarak yalan ve onur kırıcı bilgiler yaydığından şikayetçi olarak polise başvurdu.

Bölge müfettişi şikayeti inceleyerek apartman sakinleriyle görüştü. Birkaç komşu, kadın hakkında çeşitli dedikoduların yayıldığını ve bu bilgileri 66 yaşındaki komşusunun söylediğini belirtti.

Daha sonra emekli kadın polis merkezine getirilmiş ve komşusu hakkında dedikodu yaydığını itiraf etmiştir. Dava mahkemeye sevk edildi.

Mahkemede, emekli kadının komşusunun çocuğunun kocasından olmadığına dair yalan bilgi yaydığı tespit edildi. Bu sözler, kadının onur ve haysiyetini zedeleyen yalan bilgi olarak değerlendirildi.

Mahkeme, emekli kadını iftira atmaktan suçlu bularak başlangıçta 160 aylık hesap göstergesi, yani 692 bin tenge tutarında para cezasına çarptırdı. Ancak, suçu ilk kez işlemiş olması ve emekli yaşında olması hafifletici sebep olarak kabul edildi.

Sonuç olarak ceza yüzde 30 oranında indirilerek 484 bin 400 tenge olarak belirlendi. Mahkeme kararı yasal olarak yürürlüğe girdi.

KazakistanKarağandıEmekli KadınİftiraYalan Bilgi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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