Aymeric Laporte, İspanya ile kazandığı başarılar ve milli takım değişikliği hakkında konuştu

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Aymeric Laporte, İspanya ile kazandığı başarılar ve milli takım değişikliği hakkında konuştu

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından tecrübeli savunma oyuncusu Aymeric Laporte, uluslararası kariyeri ve beş yıl önce Fransa yerine İspanya'yı seçme nedenleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Al-Nassr forması giyen futbolcu, "La Roja"yı temsil etmekten duyduğu gururun sadece kazanılan kupalarla ölçülemeyeceğini, bu kararın kişisel hayatı ve aile bağlarıyla yakından ilişkili olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, eski Manchester City savunmacısı, Mayıs 2021'de futbol vatandaşlığını resmen değiştirdiğinden beri İspanya milli takımının değişmez bir parçası haline geldi. Mario Suarez'in "El camino de Mario" programında konuşan futbolcu şunları söyledi: "Dünya Kupası, Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası kazandık... bunların hiçbiri olmasaydı bile aynı gururu hissederdim. Eşim, ailem ve çocuklarım buralı. Kendimi tamamen İspanyol hissediyorum."

Vatandaşlık süreci ve Fransa'daki durum

Laporte'nin İspanya milli takımına geçiş sürecinin kolay olmadığı ve başlangıçta bazı nedenlerden dolayı uzadığı biliniyor. Ancak daha sonra taraflar yeniden masaya oturdu ve İspanya tarafı ona olan ilgisini ciddi şekilde gösterdi. Futbolcu, bu eşsiz fırsatı kaçırmaması gerektiğini anladı.

Bu karardan önce Aymeric Laporte, Fransa genç milli takımlarında kaptanlık yapmıştı. Ancak A milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın hizmetlerinden hiç yararlanmaması üzerine savunma oyuncusu radikal bir adım atmak zorunda kaldı. Fransa'daki köklerine ve vatanseverlik duygularına saygı duyduğunu, ancak teknik direktörün ilgisizliği ve Athletic Bilbao'nun kendisine sunduğu fırsatların bu değişikliği kaçınılmaz kıldığını itiraf etti.

Dünya şampiyonunun gelecek planları

Şu anda 32 yaşında olan savunma oyuncusu, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımının önemli bir parçası haline geldi. Takımın Uluslar Ligi kapsamında Wembley Stadyumu'nda İngiltere'ye karşı oynadığı ve 3-2'lik galibiyetle sonuçlanan çetin mücadelede Laporte, sahada 90 dakika boyunca görev yaptı.

Mevcut dünya şampiyonları, galibiyet serilerini sürdürmek amacıyla Sevilla'da Hırvatistan milli takımına karşı oynayacakları bir sonraki önemli maça hazırlanıyor. Laporte ise İspanya formasıyla yeni zaferler kazanmak için tüm gücünü ortaya koymaya hazır olduğunu gösteriyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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