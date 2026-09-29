ASML CEO'su: Çin'e yönelik yasaklar Huawei'nin gelişimini hızlandırıyor

Avrupa'nın önde gelen yarı iletken üretim ekipmanı tedarikçisi ASML'nin CEO'su Christophe Fouquet, Çin'e uygulanan ihracat kısıtlamalarının beklenenin aksine sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Financial Times'ın haberine göre, bu kısıtlamalar yabancı teknolojilere olan bağımlılığı azaltmak yerine, Huawei öncülüğündeki Çinli şirketleri kendi teknolojilerini hızla geliştirmeye teşvik ediyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. Uzmanlara göre, EUV-skanner gibi karmaşık cihazları üretmek ve bunlara alternatif bulmak kolay bir görev değil. Özellikle bu sistemler 100 binden fazla bileşeni içermekte olup, bunların üretiminde dünya genelinde 200 ana tedarikçi ve yaklaşık 2.000 şirket yer almaktadır. Optik üreticisi Zeiss, lazer tedarikçisi Trumpf ve yüksek hassasiyetli parçalar sunan VDL gibi devlerin bu süreçteki rolü nedeniyle, tam teşekküllü bir alternatif altyapı oluşturmak oldukça karmaşık bir süreç olmaya devam ediyor.

Çin'in teknolojik adaptasyonu

Günümüzde Çinli işletmeler ve Huawei, modern EUV-ekipmanlarını kullanma imkanından mahrum bırakılmış durumda. Ayrıca, daha eski tip DUV-sistemlerinin tedariki de giderek zorlaşıyor. Buna rağmen Çinli üreticiler, mevcut ekipmanları modifiye ederek, süreçleri optimize ederek ve ek litografi işlemleri uygulayarak bu engelleri aşmaya çalışıyor.

Mevcut DUV-cihazlarını kullanan Çinli fabrikalar, 7 nm sınıfı çipler üretmeye başarıyla devam ediyor. Bu durum, ülkenin teknolojik potansiyelinin giderek arttığını gösteriyor. Şu anda ABD yetkilileri, ASML'nin Çin'e yönelik kalan son tedarik kanallarına da ek kısıtlamalar getirmeyi değerlendiriyor.

Bu durumdaki temel mesele, sadece Çin'in mevcut yabancı ekipmanları kopyalaması veya taklit etmesi değil, aynı zamanda bu tür sert ihracat kısıtlamalarının ülkede bağımsız bir üretim altyapısı oluşturma sürecini ne kadar hızlandıracağıdır.

Mazkur vaziyatda asosiy masala faqatgina Xitoyning mavjud xorijiy uskunani nusxalashi yoki takrorlashi emas, balki bu kabi keskin eksport cheklovlari mamlakatda oʻzining mustaqil ishlab chiqarish infratuzilmasini yaratish jarayonini qanchalik tezlashtirishida qolmoqda.