Apple, iPhone 18 Pro için acil iOS 27.0.1 güncellemesini yayınladı

Apple, iOS 27 işletim sisteminin piyasaya sürülmesinden iki hafta sonra ilk önemli yazılım güncellemesi olan iOS 27.0.1 sürümünü yayınladı. ixbt.com'a göre bu hızlı güncelleme, amiral gemisi cihazlardaki Face ID ve kamera performansı sorunları da dahil olmak üzere bir dizi ciddi hatayı gidermeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Temel değişiklikler doğrudan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max kullanıcılarını ilgilendiriyor. Son haftalarda bu cihazların sahipleri, yüz tanıma sırasında bir hata oluştuğunda akıllı telefonun beklenmedik bir şekilde yeniden başladığından şikayet ediyordu. Ayrıca bazı durumlarda Face ID özelliğinin geçici olarak çalışmaması ve kurulumunda zorluklar yaşanması gibi sorunlar gözlemlenmişti.

Kamera ve arayüz hataları giderildi

Yeni yazılım sadece güvenlik ve biyometrik hataları değil, donanımın diğer özelliklerini de olumlu etkiliyor. Özellikle belirli ışık koşullarında ve f/1.48 diyafram değerinde 2x yakınlaştırma (zoom) kullanılarak çekilen fotoğraflarda ortaya çıkan istenmeyen renk artefaktları sorunu çözüldü. Bu durum sınırlı sayıdaki iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde gözlemlenmişti.

Buna ek olarak, arayüz kararlılığı ile ilgili bir başka önemli hata daha düzeltildi. Bildirim Merkezi (Notification Center) ve Denetim Merkezi (Control Center) aynı anda açıldığında, bazı durumlarda dokunmatik ekranın tamamen yanıt vermeyi kestiği tespit edilmişti. Güncelleme, bu tür donma olaylarını önlüyor.

Güncelleme nasıl yüklenir?

Şu anda iOS 27.0.1 yazılımı tüm uyumlu kullanıcılar için erişilebilir durumdadır ve standart olarak akıllı telefon ayarları üzerinden yüklenebilir. Bunun için «Ayarlar» bölümüne girip, «Genel» ve «Yazılım Güncelleme» sekmelerini sırasıyla seçmek yeterlidir.

Aynı zamanda, Apple ekosistemindeki diğer kullanıcılar da unutulmadı. Şirket aynı anda iPadOS 27.0.1 ve visionOS 27.0.1 güncellemelerini de sundu. Henüz yeni nesil işletim sistemine geçmeyen kullanıcılar için ise güvenliği sağlamak amacıyla iOS 26.7.1 ve iPadOS 26.7.1 sürümleri hazırlandı.