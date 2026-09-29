TCL, Samsung'a rakip oldu: Yeni ince televizyonlar tanıtıldı

TCL, ev dekorasyonuna mükemmel uyum sağlayan ve modern bir tasarıma sahip Designer adlı yeni televizyon serisini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, Google TV işletim sistemiyle çalışan A300L ve A400U modelleri, sadece 2,8 santimetre kalınlığındaki gövdeleri ve entegre sanat galerisi ile dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu cihazlar sadece birer ev aleti değil, aynı zamanda odanın estetiğini zenginleştiren dijital bir tablo görevi de görüyor. Televizyonlar, parlama önleyici mat ekranlarla donatılmış olup, bu sayede aydınlık odalarda bile konforlu bir kullanım imkanı sunuyor.

Model serisi ve teknik özellikler

A300L modeli, ultra mat kaplamalı 4K QLED panele sahiptir. Ayrıca bu cihaz, manyetik olarak değiştirilebilir bir çerçeve ile birlikte gelir. Kullanıcılar, çerçeve rengini kendi zevklerine ve iç mekanlarına göre kolayca değiştirebilirler.

Bu versiyon 55, 65 ve 75 inç boyutlarında satışa sunulurken, 85 inçlik daha büyük versiyonun ise ilerleyen dönemde piyasaya sürülmesi planlanıyor. A400U modeli ise daha gelişmiş teknolojiler temel alınarak geliştirilmiştir.

İleri teknoloji ve pazar rekabeti

Daha gelişmiş A400U modeli, 4K QD-Mini LED panel, yüksek kontrast ve hassas yerel karartma sistemi ile donatılmıştır. Buna rağmen cihaz, ultra ince gövdesini korumakta ve duvara boşluksuz bir şekilde monte edilmesine olanak tanımaktadır.

A400U serisi için 55, 65, 75 ve 85 inç ekran boyutları sunulmuştur. Bu özellikler, TCL'in yeni ürünlerini Samsung'un popüler The Frame serisi televizyonlarına karşı ciddi bir rakip haline getirmektedir.

Pazardaki konumuna gelince, ixbt.com'un haberine göre, Best Buy perakende mağazalarında Designer serisi temel televizyonların fiyatı 900 ABD dolarından başlamaktadır.