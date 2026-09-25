Özbekistan erkek satranç takımları Semerkant'ta rakipsiz: 9. turun tüm sonuçları

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda altın madalyaların kaderini belirleyecek 9. tur karşılaşmaları sona erdi. Dünya kamuoyunun gözünü çevirdiği merkez mücadelesinde Özbekistan ana milli takımı, turnuvanın favorisi ABD'yi 2,5 : 1,5 skoruyla dize getirdi. 1. masada Nodirbek Abdusattorov beyaz taşlarla Fabiano Caruana'yı mağlup etti (1:0), Nodirbek Yakubboyev ise Hans Niemann karşısında galip geldi (1:0). Wesley So, Javohir Sindarov'a üstünlük sağlasa da, Muhiddin Madaminov'un Levon Aronian'a karşı aldığı altın değerindeki beraberlik (0,5:0,5) mutlak zaferi perçinledi.

Günün gerçek sansasyonunu ise Özbekistan-2 takımımız kaydetti: gençlerimiz, Avrupa devi Hollanda'yı 3,5 : 0,5 skoruyla hezimete uğrattı; Jahongir Vahidov rakip lider Anish Giri'yi mağlup ederken, Suyarov ve Nigmatov da kendi maçlarında zafer kazandı. Orta Asya derbisinde Özbekistan-3 takımı, Kırgızistan'ı 2,5 : 1,5 skoruyla yendi (Asrorjon Omonov'un galibiyeti sayesinde). Kadınlar kategorisinde ana takımımız güçlü Hindistan'a 1:3 skorla boyun eğse de, Özbekistan-2 kadın takımı İzlanda karşısında 2,5 : 1,5 skoruyla iradeli bir galibiyet elde etti, Özbekistan-3 ise İtalya'ya 1,5 : 2,5 skorla kaybetti.

«ABD'nin teslim oluşu, Hollanda'nın hezimeti ve derbi zaferi»: 9. turun 5 ana noktası

Semerkant'taki tarihi 9. turun sonuçlarından en önemli gerçekler:

ABD karşısında büyük zafer (2,5 : 1,5): Abdusattorov Caruana'yı, Yakubboyev Niemann'ı mağlup ederek takımımıza en üst düzey puanları getirdi;

Hollanda'nın sansasyonel hezimeti (3,5 : 0,5): Özbekistan-2 takımı, Anish Giri liderliğindeki güçlü Hollanda takımına hiçbir şans tanımadı;

Orta Asya derbisinde başarı: Özbekistan-3 erkek takımı, Kırgızistan'ı 2,5 : 1,5 skorla geride bıraktı;

Kadınlar mücadelesinde Hindistan üstünlüğü: Ana kadın takımımız, dünya sıralaması lideri Hindistan'a karşı oynadığı maçta 1:3 skorla mağlup oldu;

Özbekistan-2 kızlarının zaferi: İkinci kadın takımımız İzlanda'yı 2,5 : 1,5 skorla yenerek turnuvadaki yürüyüşünü sürdürdü.

46. Dünya Satranç Olimpiyatları: 9. turun tam protokolü ve sonuç tablosu

Özbekistan'ın tüm erkek ve kadın takımlarının kaydettiği göstergeler:

Takımların karşılaşması Genel skor Masalara göre kaydedilen sonuçlar (beyaz taşlar ilk sırada) Maç durumu Özbekistan — ABD (Erkekler) 2,5 : 1,5 Abdusattorov 1:0 Caruana, So 1:0 Sindarov, Yakubboyev 1:0 Niemann, Aronian 0,5:0,5 Madaminov Ana favoriye karşı tarihi zafer Özbekistan-2 — Hollanda (Erkekler) 3,5 : 0,5 Vahidov 1:0 Giri, van Foreest 0,5:0,5 Abdisalimov, Suyarov 1:0 van Wely, L'Ami 0:1 Nigmatov Hollanda devinin tamamen yıkılışı Kırgızistan — Özbekistan-3 (Erkekler) 1,5 : 2,5 Jakshilikov 0,5:0,5 Saydaliyev, Bahrillayev 0,5:0,5 Orozbayev, Sezdbekov 0,5:0,5 Abdurahmonov, Omonov 1:0 Daudov Orta Asya derbisinde başarı Hindistan — Özbekistan (Kadınlar) 3 : 1 Koneru 0,5:0,5 Hamdamova, Tohirjonova 0:1 Divya, Vantika 1:0 Imomqo‘ziyeva, Karimova 0,5:0,5 Savita Dünyanın 1 numaralı takımına karşı sınav İzlanda — Özbekistan-2 (Kadınlar) 1,5 : 2,5 Ptacnikova 0,5:0,5 Malikova, Halilova 1:0 Thorsteinsdottir, Briem 0:1 Salimova, Mansurova 0:1 Helgadottir Kızlarımızın şiddetli zaferi Özbekistan-3 — İtalya (Kadınlar) 1,5 : 2,5 Aktamova 0:1 Brunello, Zimina 1:0 Bobomurodova, Shokirjonova 0,5:0,5 Gueci, Rubinshtein 0:1 Shahzodova Avrupa tecrübesine karşı çetin savaş

Satranç ekspertizi: 9. tur neden Özbekistan'ın mutlak üstünlüğünü kanıtladı?

Uluslararası büyükustaların ve uzmanların sonuçları:

«Bir günde iki büyük devin çöküşü»: Ana takımımız ABD'yi yendiği sırada, ikinci kadromuzun dünya eliti sayılan Hollanda'yı 3,5:0,5 skorla yıkması, Özbek satranç okulunun yedek havuzunun gezegendeki en güçlü olduğunu kanıtlıyor; Jahongir Vahidov'un Anish Giri'yi yenmesi ise turun en parlak kişisel zaferi oldu;

Abdusattorov'un liderlik becerisi: Nodirbek Abdusattorov'un beyaz taşlarla Caruana'ya karşı sergilediği agresif ve soğukkanlı oyun, tüm takıma ruhsal üstünlük sağladı;

Altın madalyaların eşiğinde: ABD karşısında kazanılan zafer, Özbekistan erkek takımını Olimpiyat şampiyonluğunu koruma yolunda ana ve mutlak lider haline getirdi.

Sizce Özbekistan erkek milli takımı, kalan turlarda da bu tempoyu koruyarak Semerkant'ta Olimpiyat altın madalyalarını koruyabilecek mi? Vahidov'un Anish Giri'ye, Abdusattorov'un ise Caruana'ya karşı kazandığı zaferleri şahsen nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel tebriklerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın büyük tarihi başarısının analizini tüm satrançseverlerle paylaşın!