Amman'da başlangıç: 12 judocumuz ilk gün tatamiye çıkıyor
Ürdün'ün başkenti Amman'da Yıldızlar Judo Asya Şampiyonası başlıyor. Turnuvanın ilk gününde Özbekistan'ın 12 genç judocusu madalya için mücadele edecek.
İlk gün 8 sıklette kazananlar belli olacak
Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde -50, -55, -60 ve -66 kg, kızlarda ise -40, -44, -48 ve -52 kg sıkletlerinde müsabakalar yapılacak.
Uluslararası Judo Federasyonu verilerine göre turnuvaya 110 erkek ve 64 kız sporcu katılıyor. Eleme maçları Taşkent saatiyle 13:00'te, final bloğu ise 19:30'da başlayacak.
Program
Taşkent saati
Eleme maçları
13:00
Final bloğu
19:30
Erkekler eşleşmeleri
İlk gün Özbekistan'ın altı erkek judocusu tatamiye çıkacak.
Sıklet
Özbekistan temsilcisi
İlk rakip
-50 kg
Akbar Sharipov
Yu-Yen Kao — Sanad Al-Zorba eşleşmesinin galibi
-50 kg
Ma’murjon Abduvahobov
Haytam Al Salhi — Vijay Pagare eşleşmesinin galibi
-55 kg
Bobur Yusupov
Sartak Mamagayn
-60 kg
Davlatbek Ahrorov
Ibrohim Al-Qadhi
-60 kg
Abubakr Sattorov
Buti Alhashmi
-66 kg
Akromjon Karimov
Ali Abdulloh
-50 kg sıkletinde iki, -60 kg kategorisinde de iki Özbek sporcu mücadele edecek. Bu durum, söz konusu sıkletlerde madalya şansını daha da artırıyor.
Iroda Sirojiddinova mücadeleye yarı finalden başlıyor
Kızlarda Özbekistan'ı altı sporcu temsil edecek. -40 kg sıkletindeki Iroda Sirojiddinova doğrudan yarı finale yükseldi.
Sıklet
Özbekistan temsilcisi
İlk rakip
-40 kg
Iroda Sirojiddinova
doğrudan yarı finalde
-44 kg
Alina Kolyucheva
Munira Manasbekova
-44 kg
Dilafruz Boltaboyeva
Shen Ting-Yu — Lyan Al-Jabali eşleşmesinin galibi
-48 kg
Charos Hikmatova
Ritaj Al-Jabali — Layzenri Okta eşleşmesinin galibi
-48 kg
Mohinur Ollaberganova
Malak Alshayer — Diviya Makvana eşleşmesinin galibi
-52 kg
Kumushbibi Ergasheva
Kushki Mahsa
Özellikle -44 ve -48 kg sıkletlerinde ikişer temsilcimizin yer alması, iç rekabeti ve madalya şansını güçlendiriyor.
Kıtanın 20 ülkesi aynı tatamide
Asya Şampiyonası'nda Özbek sporcular Çin Taipeisi, Ürdün, Suriye, Hindistan, Yemen, BAE, Kuveyt, Kırgızistan, Irak, Endonezya ve İran temsilcilerine karşı mücadele verecek.
Resmi bilgilere göre Amman'daki bireysel müsabakalar iki gün sürecek. İkinci gün erkekler -73, -81, -90 ve +90 kg, kızlar ise -57, -63, -70 ve +70 kg kategorilerinde tatamiye çıkacak.
İlk günden madalya bekleniyor
Özbek judosu, genç ve yıldızlar turnuvalarında düzenli olarak güçlü sonuçlar elde ediyor. Amman'daki temel hedef de mümkün olduğunca çok finale çıkmak ve genel takım klasmanında üst sıralar için mücadele etmek.
İlk gün 12 temsilcimizin tatamiye çıkması, taraftarlara saatlerce sürecek heyecanlı maçlar vaat ediyor. Özellikle mücadeleye yarı finalden başlayacak olan Iroda Sirojiddinova, ilk madalyayı garantilemeye çok yakın.
Sizce şampiyonanın ilk gününde Özbek judocular kaç altın madalya kazanır?
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