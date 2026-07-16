Amman'da başlangıç: 12 judocumuz ilk gün tatamiye çıkıyor

Ürdün'ün başkenti Amman'da Yıldızlar Judo Asya Şampiyonası başlıyor. Turnuvanın ilk gününde Özbekistan'ın 12 genç judocusu madalya için mücadele edecek.

İlk gün 8 sıklette kazananlar belli olacak

Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde -50, -55, -60 ve -66 kg, kızlarda ise -40, -44, -48 ve -52 kg sıkletlerinde müsabakalar yapılacak.

Uluslararası Judo Federasyonu verilerine göre turnuvaya 110 erkek ve 64 kız sporcu katılıyor. Eleme maçları Taşkent saatiyle 13:00'te, final bloğu ise 19:30'da başlayacak.

Program Taşkent saati Eleme maçları 13:00 Final bloğu 19:30

Erkekler eşleşmeleri

İlk gün Özbekistan'ın altı erkek judocusu tatamiye çıkacak.

Sıklet Özbekistan temsilcisi İlk rakip -50 kg Akbar Sharipov Yu-Yen Kao — Sanad Al-Zorba eşleşmesinin galibi -50 kg Ma’murjon Abduvahobov Haytam Al Salhi — Vijay Pagare eşleşmesinin galibi -55 kg Bobur Yusupov Sartak Mamagayn -60 kg Davlatbek Ahrorov Ibrohim Al-Qadhi -60 kg Abubakr Sattorov Buti Alhashmi -66 kg Akromjon Karimov Ali Abdulloh

-50 kg sıkletinde iki, -60 kg kategorisinde de iki Özbek sporcu mücadele edecek. Bu durum, söz konusu sıkletlerde madalya şansını daha da artırıyor.

Iroda Sirojiddinova mücadeleye yarı finalden başlıyor

Kızlarda Özbekistan'ı altı sporcu temsil edecek. -40 kg sıkletindeki Iroda Sirojiddinova doğrudan yarı finale yükseldi.

Sıklet Özbekistan temsilcisi İlk rakip -40 kg Iroda Sirojiddinova doğrudan yarı finalde -44 kg Alina Kolyucheva Munira Manasbekova -44 kg Dilafruz Boltaboyeva Shen Ting-Yu — Lyan Al-Jabali eşleşmesinin galibi -48 kg Charos Hikmatova Ritaj Al-Jabali — Layzenri Okta eşleşmesinin galibi -48 kg Mohinur Ollaberganova Malak Alshayer — Diviya Makvana eşleşmesinin galibi -52 kg Kumushbibi Ergasheva Kushki Mahsa

Özellikle -44 ve -48 kg sıkletlerinde ikişer temsilcimizin yer alması, iç rekabeti ve madalya şansını güçlendiriyor.

Kıtanın 20 ülkesi aynı tatamide

Asya Şampiyonası'nda Özbek sporcular Çin Taipeisi, Ürdün, Suriye, Hindistan, Yemen, BAE, Kuveyt, Kırgızistan, Irak, Endonezya ve İran temsilcilerine karşı mücadele verecek.

Resmi bilgilere göre Amman'daki bireysel müsabakalar iki gün sürecek. İkinci gün erkekler -73, -81, -90 ve +90 kg, kızlar ise -57, -63, -70 ve +70 kg kategorilerinde tatamiye çıkacak.

İlk günden madalya bekleniyor

Özbek judosu, genç ve yıldızlar turnuvalarında düzenli olarak güçlü sonuçlar elde ediyor. Amman'daki temel hedef de mümkün olduğunca çok finale çıkmak ve genel takım klasmanında üst sıralar için mücadele etmek.

İlk gün 12 temsilcimizin tatamiye çıkması, taraftarlara saatlerce sürecek heyecanlı maçlar vaat ediyor. Özellikle mücadeleye yarı finalden başlayacak olan Iroda Sirojiddinova, ilk madalyayı garantilemeye çok yakın.

Sizce şampiyonanın ilk gününde Özbek judocular kaç altın madalya kazanır?