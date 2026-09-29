Apple güvenlik riski nedeniyle eski işletim sistemlerini güncelleme çağrısında bulundu

Apple, iPhone, iPad ve Mac cihazlarının iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 işletim sistemlerindeki ciddi bir güvenlik açığını giderdi. Uzmanlar, bu güvenlik açığının siber suçlular tarafından belirli kişilere yönelik oldukça karmaşık saldırılar gerçekleştirmek için kullanılmış olabileceğini belirtiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre, bu tehlikeli hata, kullanıcı arayüzünü ve grafikleri yöneten temel grafik motorunda bulundu. Bu önemli keşif, Meta'nın ürün güvenliği ekibi tarafından yapıldı. Resmi olarak CVE-2026-86950 indeksi verilen hatanın ayrıntıları açıklanmadı.

Grafik motorundaki risk

Genellikle cihazın grafik motoru, işletim sisteminin diğer bölümlerine geniş erişim haklarına sahiptir. Saldırı başarılı olursa, bilgisayar korsanları etkilenen cihazdan geniş bir yelpazedeki kişisel verileri çalma imkanına sahip olabilirlerdi. Ancak Apple ve Meta temsilcileri, bu açığın nasıl tespit edildiği veya kaç kullanıcının etkilendiği konusunda yorum yapmadı.

Bu hata Apple'ın önceki nesil işletim sistemlerini etkilese de, bunlar hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Şirketin kendi istatistiklerine göre, neredeyse her beş iPhone sahibinden dördü hala iOS 26 sürümünü kullanmaya devam ediyor. Bu ayın başında yayınlanan en yeni iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 sürümleri ise bu riskten muaftır.

Yeni zero-click tehditler

Bu güvenlik yaması yayınlanmadan kısa bir süre önce Apple, başka bir önemli CVE-2026-86869 hatasını daha gidermişti. Belçika merkezli ironPeak siber güvenlik araştırma merkezi, bu hatanın iMessage aracılığıyla kullanıcının haberi olmadan, hiçbir işlem gerektirmeden çalışan bir “zero-click” açığı olduğunu tespit etmişti. Bu tür araçlar, casus yazılım geliştiricileri arasında oldukça değerlidir.

Araştırmacılar, bu tehlikeli kodun iMessage koruma katmanını aşarak cihazın kontrolünü ele geçirme yeteneğine sahip olduğunu belirtti. Apple, bu sorunu Eylül ayında yayınlanan yeni işletim sistemleri aracılığıyla çözdü ve araştırma yazarlarına teşekkürlerini iletti.