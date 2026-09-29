Apple güvenlik riski nedeniyle eski işletim sistemlerini güncelleme çağrısında bulundu

·2·Teknoloji
Apple güvenlik riski nedeniyle eski işletim sistemlerini güncelleme çağrısında bulundu

Apple, iPhone, iPad ve Mac cihazlarının iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 işletim sistemlerindeki ciddi bir güvenlik açığını giderdi. Uzmanlar, bu güvenlik açığının siber suçlular tarafından belirli kişilere yönelik oldukça karmaşık saldırılar gerçekleştirmek için kullanılmış olabileceğini belirtiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre, bu tehlikeli hata, kullanıcı arayüzünü ve grafikleri yöneten temel grafik motorunda bulundu. Bu önemli keşif, Meta'nın ürün güvenliği ekibi tarafından yapıldı. Resmi olarak CVE-2026-86950 indeksi verilen hatanın ayrıntıları açıklanmadı.

Grafik motorundaki risk

Genellikle cihazın grafik motoru, işletim sisteminin diğer bölümlerine geniş erişim haklarına sahiptir. Saldırı başarılı olursa, bilgisayar korsanları etkilenen cihazdan geniş bir yelpazedeki kişisel verileri çalma imkanına sahip olabilirlerdi. Ancak Apple ve Meta temsilcileri, bu açığın nasıl tespit edildiği veya kaç kullanıcının etkilendiği konusunda yorum yapmadı.

Bu hata Apple'ın önceki nesil işletim sistemlerini etkilese de, bunlar hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Şirketin kendi istatistiklerine göre, neredeyse her beş iPhone sahibinden dördü hala iOS 26 sürümünü kullanmaya devam ediyor. Bu ayın başında yayınlanan en yeni iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 sürümleri ise bu riskten muaftır.

Yeni zero-click tehditler

Bu güvenlik yaması yayınlanmadan kısa bir süre önce Apple, başka bir önemli CVE-2026-86869 hatasını daha gidermişti. Belçika merkezli ironPeak siber güvenlik araştırma merkezi, bu hatanın iMessage aracılığıyla kullanıcının haberi olmadan, hiçbir işlem gerektirmeden çalışan bir “zero-click” açığı olduğunu tespit etmişti. Bu tür araçlar, casus yazılım geliştiricileri arasında oldukça değerlidir.

Araştırmacılar, bu tehlikeli kodun iMessage koruma katmanını aşarak cihazın kontrolünü ele geçirme yeteneğine sahip olduğunu belirtti. Apple, bu sorunu Eylül ayında yayınlanan yeni işletim sistemleri aracılığıyla çözdü ve araştırma yazarlarına teşekkürlerini iletti.

AppleiOS 26Siber GüvenlikiPhoneTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple'da yeni bir dönem başladı: John Ternus yönetimi devraldıApple'da yeni bir dönem başladı: John Ternus yönetimi devraldı4 Eylül 22:26Apple tanıtımı öncesinde iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir Ultra maketleri gösterildiApple tanıtımı öncesinde iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir Ultra maketleri gösterildi2 Eylül 00:21Max mesajlaşma uygulamasının web sürümü Apple cihazlarında popülerleşiyorMax mesajlaşma uygulamasının web sürümü Apple cihazlarında popülerleşiyor27 Ağustos 18:23Apple bir sonraki tanıtım tarihini resmen duyurduApple bir sonraki tanıtım tarihini resmen duyurdu27 Ağustos 00:59Apple, iPhone ve Mac kullanıcılarını tehlikeli siber saldırılar konusunda uyardıApple, iPhone ve Mac kullanıcılarını tehlikeli siber saldırılar konusunda uyardı15 Ağustos 14:30Apple Kullanıcıları Ticari Casus Yazılım Saldırısı Hakkında UyardıApple Kullanıcıları Ticari Casus Yazılım Saldırısı Hakkında Uyardı14 Ağustos 02:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu