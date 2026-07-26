Boksçularımız Erivan’dan 4 madalyayla döndü: Habibullayev şampiyon

·60·Spor
Boksçularımız Erivan’dan 4 madalyayla döndü: Habibullayev şampiyon

Özbekistanlı boksçular, Ermenistan'ın başkentinde düzenlenen uluslararası turnuvada yüzde yüzlük bir sonuca imza attı. Erivan'a giden dört temsilcimizin tamamı kürsüye çıkarken, bunlardan biri organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

Dört katılımcı da madalyayla döndü

20-25 Temmuz tarihlerinde Ermenistan'ın Erivan şehrinde büyükler kategorisinde "Yerevan Mayor Cup" uluslararası boks turnuvası düzenlendi.

Müsabakalarda Özbekistan'ın gururunu dört boksör savundu. Dikkat çekici bir şekilde sporcularımızın tamamı finale kadar yükselerek farklı derecelerde madalyalar kazandı.

Özbekistan heyeti turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Törabek Habibullayev Erivan'da şampiyon oldu

-90 kg sıkletinde ringe çıkan Törabek Habibullayev tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Onun bu zaferi, Özbekistan millî takımının bu uluslararası turnuvadaki en büyük başarısı oldu.

Şahzod Muzaffarov finale kadar yükseldi

-55 kg sıkletinde mücadele eden Şahzod Muzaffarov son maçına kadar çıkarak gümüş madalya kazandı.

Diğer iki boksörümüz ise turnuvayı bronz madalyayla tamamladı:

  • -60 kg: Samandar Olimov — bronz madalya;

  • -70 kg: İkboljon Holdorov — bronz madalya.

Heyette kimler yer aldı?

Özbek boksörlere turnuva boyunca antrenör Nodir Gulomov liderlik etti.

Ayrıca uluslararası turnuvada Özbek hakem Asliddin Abdualimov da görev yaptı.

Bu sonuçla ilgili bilgi Özbekistan Boks Federasyonu tarafından duyuruldu.

Sizce Erivan'da madalya kazanan boksörlerden hangisi gelecekte büyük uluslararası turnuvalarda da şampiyon olabilir?

ÖzbekistanErivanToorabek KhabibullaevErmenistanShakhzod Muzaffarov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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