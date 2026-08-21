Jasurbek Jaysunov Asya Başkanlık Kupası’nda altın madalya kazandı

·3·Spor
Jasurbek Jaysunov Asya Başkanlık Kupası’nda altın madalya kazandı

Pakistan’ın Lahor kentinde düzenlenen WT taekwondo branşındaki “World Taekwondo President’s Cup — Asia” uluslararası turnuvasının ikinci gün müsabakaları, Özbekistan millî takımı için başarılı geçti. Millî Olimpiyat Komitesi (MOK) basın servisinin bildirdiğine göre, 19 Ağustos’taki yoğun programda takımımızın hanesine 1 altın ve 1 gümüş madalya daha eklendi.

Altın ve gümüş: İkinci günün kahramanları

Deneyimli taekwondocumuz Jasurbek Jaysunov, -80 kg kategorisinde tüm rakiplerini arka arkaya mağlup ederek turnuvanın büyük ödülü olan altın madalyayı kazandı. Kadınlar müsabakalarında ise -67 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden Ozoda Sobirjonova finale kadar başarıyla ilerleyerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

“World Taekwondo President’s Cup — Asia”: 2. gün sonuçları

Sıklet kategorisi

Sporcu (Özbekistan)

Elde edilen sonuç

-80 kg

Jasurbek Jaysunov

Altın madalya (Turnuva şampiyonu)

-67 kg

Ozoda Sobirjonova

Gümüş madalya (Finalist)

1. gün sonuçları

Millî takım üyeleri

4 madalya kazanılmıştı

2 günlük toplam

Özbekistan delegasyonu

6 madalya (1 altın, madalya kazananların sayısı artıyor)

Olimpiyat sıralaması için değerli zafer

G-3 kategorisinde yer alan bu prestijli Asya Başkanlık Kupası’nda Jasurbek Jaysunov’un şampiyonluğu ve Ozoda Sobirjonova’nın gümüş madalyası, sporcularımıza dünya ve Olimpiyat sıralamalarında önemli puanlar kazandırdı. Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan temsilcileri turnuvanın ilk gününde de 4 madalya elde etmişti.

Sizce Jasurbek Jaysunov ve millî takımımızın diğer üyeleri, önümüzdeki prestijli turnuvalarda da böylesine istikrarlı altın sonuçlar elde etmeye tamamen hazır mı?

Görüşlerinizi ve samimi dileklerinizi yorumlarda paylaşın, millî sporumuza gönül verenlerle bu güzel haberi hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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