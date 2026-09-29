Google, Android'de Google Asistant'ı tamamen kaldırıyor

Google, Android işletim sisteminde Google Asistant sesli asistanını kademeli olarak sonlandırma sürecinde kritik bir aşamaya geçti. Bu değişiklik, sistemde Gemini yapay zeka modeline geçişi reddetme ve eski asistanı geri getirme seçeneğinin tamamen ortadan kalkması nedeniyle birçok kullanıcının tepkisine yol açıyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un haberine göre, şirket bu hizmete verilen desteği resmen sonlandıracağını daha önce duyurmuştu. Sürecin aktif aşaması ise Eylül ayı başlarından itibaren geniş çapta hissedilmeye başlandı ve şu an itibarıyla daha fazla cihaz sahibini kapsamaya devam ediyor.

Kullanıcı memnuniyetsizliği ve yeni kısıtlamalar

Google Asistant özelliklerinin kaldırıldığı, Pixel ve Samsung markalı akıllı telefon sahipleri tarafından da doğrulandı. Kullanıcılar, ayarlarda eski asistanı geri getirme düğmesinin kaybolmasından şikayet ediyor.

İlginç bir şekilde, geçiş sürecinin bir özelliği olarak Google Asistant uygulaması şimdilik iPhone cihazlarında çalışmaya devam ediyor. Bu durum, şirketin tüm bileşenleri aynı anda değil, kademeli olarak devre dışı bıraktığını gösteriyor.

Gemini ve Asistant yetenekleri arasındaki farklar

Google, yeni amiral gemisi ürünü olarak Gemini yapay zekasını kullanıcılara aktif bir şekilde tanıtıyor. Ancak pratikte iki hizmet arasında belirgin farklar olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar ve kullanıcılar, Gemini'nin iletişim kurma ve karmaşık sorguları yerine getirme konusunda çok daha üstün olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, eski Google Asistant; cihazları, akıllı ev sistemlerini ve diğer Google servislerini yönetme konusunda daha pratik ve derinlemesine entegre bir yapıya sahipti.

Özellikle ev aletlerini geleneksel yöntemlerle yönetme imkanlarının kaybolması, internet kullanıcıları arasında potansiyel bir tepki dalgasına neden oluyor. Şirketin gelecekte bu eksiklikleri giderip gidermeyeceği veya kullanıcı talepleri doğrultusunda yeni çözümler sunup sunmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.