Barnoxon Sayfullayeva Asya Oyunları şampiyonu oldu

·4·Spor
Barnoxon Sayfullayeva Asya Oyunları şampiyonu oldu

Özbekistan heyetinin hanesine Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda bir altın madalya daha eklendi. Atletizm milli takım üyesi Barnoxon Sayfullayeva yüksek atlama branşında şampiyonluğu elde etti.

29 Eylül'de gerçekleştirilen müsabakalarda sporcumuz 1,90 metre derecesiyle Asya Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Barnoxon Sayfullayeva — Asya Oyunları şampiyonu

Yüksek atlama branşında Özbekistan'ı temsil eden Barnoxon Sayfullayeva, yarışmayı yüksek bir dereceyle tamamladı.

Özbekistanlı atlet 1 metre 90 santimetre yüksekliği aşarak tüm rakiplerini geride bıraktı ve podyumun en üst basamağına yerleşti.

Bu sonuç ona Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nın altın madalyasını kazandırdı.

Özbekistan heyetine yeni bir altın

Sayfullayeva'nın şampiyonluğu, 29 Eylül günü Özbekistan heyeti için bir başka sevindirici sonuç oldu.

Aichi-Nagoya'da ülkemiz sporcuları farklı branşlarda madalya mücadelesini sürdürüyor. Barnoxon Sayfullayeva ise atletizmde Özbekistan bayrağını gururla dalgalandırdı.

1,90 metre — altın madalya için yeterli bir derece.

Yüksek atlamada önemli zafer

Atletizmde yüksek atlama, sporcudan sadece fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda her denemede hassasiyet ve istikrar da gerektirir.

Barnoxon Sayfullayeva, Aichi-Nagoya-2026'da potansiyelini başarıyla sergileyerek şampiyonluğa ulaştı.

Böylece Özbekistan heyeti bir altın madalya daha kazanmış oldu.

Barnoxon Sayfullayeva'nın 1,90 metrelik atlayışı ise Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbek atletizmi adına altın bir başarı olarak tarihe geçti.

Barnoxon SayfullayevaAichi-Nagoya-2026 Asya OyunlarıÖzbekistan HeyetiYüksek AtlamaAtletizm
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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