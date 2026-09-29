Hansi Flick La Liga'da Eylül ayının en iyi teknik direktörü seçildi

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Eylül ayındaki performansıyla La Liga'da ayın teknik direktörü seçildi. Alman çalıştırıcı, oylama sonucunda Diego Simeone ve Manuel Pellegrini'yi geride bıraktı.

Flick yönetimindeki Katalan ekibi, Eylül ayını mağlubiyet almadan tamamlayarak çıktığı dört maçın hepsini kazandı. Barcelona bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 19 gol attı.

Barcelona Eylül ayında rakiplerine acımadı

Katalanlar aya, Valencia deplasmanındaki maçla başladı.

Flick'in öğrencileri bu mücadelede rakibini 5:0 skorla mağlup etti. Farklı galibiyetin ardından Barcelona, bir diğer deplasman maçında Levante'ye konuk oldu.

Bu karşılaşma da Katalanların galibiyetiyle sonuçlandı — 4:2.

Böylece takım, Eylül ayındaki ilk iki maçında 9 gol atarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını bir kez daha gösterdi.

Racing karşısında 7:2'lik şov

Barcelona, Eylül ayındaki en üretken maçlarından birini kendi sahasında Racing'e karşı oynadı.

Flick'in takımı rakibini 7:2 skorla darmadağın etti.

Maçtaki yedi gol, Katalanların hücum gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Takım, rakip kaledeki baskısını yüksek seviyede tuttu.

Ay, Sevilla galibiyetiyle kapandı

Eylül ayındaki dördüncü ve son maçta Barcelona, Sevilla'yı konuk etti.

Katalanlar bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı — 3:1.

Sonuç olarak Flick'in öğrencileri bir ay içinde dört galibiyet elde etti.

Rakip Skor Valencia 5:0 Levante 4:2 Racing 7:2 Sevilla 3:1

Toplam: 4 galibiyet, 19 gol.

Flick kimleri geride bıraktı?

La Liga'da Eylül ayının en iyi teknik direktörünün belirlendiği oylamada, Flick'in yanı sıra Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ve Real Betis hocası Manuel Pellegrini de adaylar arasındaydı.

Sonuçta Alman çalıştırıcı birinci sırayı aldı.

Bu, Flick'in Barcelona'daki çalışmalarına verilen önemli bir takdir oldu. Özellikle takımın Eylül ayında hiç puan kaybetmemesi, başarısının temelini oluşturdu.

Barcelona La Liga'da lider

Eylül ayındaki başarılı seri Barcelona'nınligdeki konumunu da etkiledi.

Şu anda Katalanlar 21 puan ile La Liga tablosunda lider durumda.

Şimdi Flick'in önündeki görev, bu tempoyu korumak.

Barcelona ligdeki bir sonraki maçını 10 Ekim'de kendi sahasında Getafe'ye karşı oynayacak.

Eylül ayındaki dört galibiyet ve 19 golden sonra tüm gözler Flick'in öğrencilerinin bir sonraki maçına çevrildi. La Liga lideri, Ekim ayında da galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.