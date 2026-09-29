Kylian Mbappe dizinden ciddi bir sakatlık yaşamadı ve ameliyattan kurtuldu

·4·Spor
Kylian Mbappe dizinden ciddi bir sakatlık yaşamadı ve ameliyattan kurtuldu

Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe, Fransa milli takımı formasıyla çıktığı maçta dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmaktan kurtuldu. Bu haber, kraliyet kulübünün yönetimi ve teknik ekibi için büyük bir rahatlama oldu, çünkü başlangıçta sezonun geri kalanını etkileyebilecek ciddi bir sorun yaşanmasından endişe ediliyordu. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

AS gazetesinin haberine göre, Fransız forvet geçen Cuma günü Türkiye'ye karşı oynanan maçta gol attıktan sonra dizinde ağrı hissederek oyunu durdurdu. Zamanında alınan bu doğru karar, durumun daha da kötüleşmesini engelledi. Yapılan tıbbi kontroller sonucunda futbolcunun sol diz ekleminin arka kapsülünde aşırı gerilme olduğu belirlendi.

Başlangıçta Real Madrid doktorları, Fransa Futbol Federasyonu ile sürekli iletişim halindeydi ve ameliyat gerekmesinden korkuyorlardı. Ancak detaylı tıbbi muayeneler olumlu sonuç verdi ve futbolcunun sahalardan sadece 10-12 gün uzak kalacağı anlaşıldı. Mbappe, Pazartesi günü Valdebebas tesislerinde rehabilitasyon sürecine başladı.

Sahalara dönüş süresi ve teknik direktörün planı

Teorik olarak Kylian Mbappe'nin 10 Ekim'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Villarreal'e karşı oynanacak La Liga maçına kadar sahalara dönmesi bekleniyor. Buna rağmen Real Madrid yönetimi, futbolcuyu riske atıp erken oynatmama kararı aldı. Kulüp, ana yıldızının %100 hazır hale gelmeden sahaya çıkmasına izin vermeyeceğini kesin bir dille belirtti.

Takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Villarreal maçında futbolcuyu dinlendirme ihtimalini değerlendiriyor. Çünkü bu maçın ardından Madrid ekibini iki çok kritik deplasman bekliyor: 14 Ekim'de Roma'da Roma ile oynanacak maç ve 25 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak El Clasico.

Taktiksel değişiklikler ve hücumdaki alternatif çözümler

Mbappe'nin yokluğunda teknik ekip, hücum hattını yeniden şekillendirmek için dört farklı taktiksel çözüm üzerinde çalışıyor. Mourinho mevcut sistemi koruyarak Mbappe'nin yerine genç bir oyuncuyu sahaya sürebilir, ancak Portekizli teknik adam onu daha çok kapanan rakiplere karşı merkez forvet olarak kullanmayı planlıyor.

Bir diğer ana alternatif ise Jude Bellingham'ı sahte dokuz pozisyonunda kullanmak. Bu taktiksel şemaya göre Arda Güler, Bellingham'ın arkasında görev alarak sağ kanatta takım arkadaşlarıyla uyum içinde hareket edebilir. Mourinho, önümüzdeki günlerde yapılacak antrenmanlarda bu taktiksel varyasyonları deneyecek.

Real MadridKylian MbappeLa LigaFutbolSakatlık
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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