200 bin dolar, ev ve Volkswagen: Özbek satranç oyuncularına büyük ödül

Semerkant'taki tarihi zaferin ardından Özbek satranç oyuncuları için ödüller belirlendi. 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda şampiyon olan her Özbek satranç oyuncusuna 200 bin dolar, konut ve Volkswagen otomobil verilecek.

Bu durum Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından satranç ve para-satranç milli takımlarının üyeleri ve aileleriyle yapılan görüşmede açıklandı. Ödüller, 46. Dünya Satranç Olimpiyatı ve 3. Para-Satranç Olimpiyatı'ndaki sonuçlar nedeniyle belirlendi.

Kazananlara aynı anda üç büyük ödül

Semerkant'ta düzenlenen turnuvada Özbekistan erkek milli takımı tarihi bir sonuç elde ederek iki kez olimpiyat şampiyonu unvanını kazandı. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev takımı zaferden dolayı tebrik ederken, satranç oyuncularının zekasını, iradesini ve ustalığını özellikle vurguladı.

Artık şampiyonların emeği sadece spordaki yüksek başarıyla değil, aynı zamanda maddi teşviklerle de takdir ediliyor.

Karar uyarınca şampiyonlar:

Nodirbek Abdusattorov ;

Javohir Sindorov ;

Nodirbek Yoqubboyev ;

Muhiddin Madaminov ;

Shamsiddin Vohidov

konut ve otomobil ile ödüllendirilecek.

Ayrıca olimpiyat şampiyonu olan her satranç oyuncusuna 200 bin ABD doları tutarında para ödülü verilecek.

«Araba da lazım, ev de lazım»

Görüşmede Cumhurbaşkanı, satranç oyuncularını teşvik etmekten bahsederken konut meselesine de esprili bir dille değindi.

«Elbette araba da lazım, ama gelecekteki gelinler için ev de lazım».

Bu sözler salonda sıcak bir atmosfer yarattı.

Böylece şampiyonlar için ödüller sadece parayla sınırlı kalmıyor. Onlara konut ve yeni bir otomobil de verilecek.

Antrenörler de unutulmadı

Büyük zaferin arkasında satranç oyuncularıyla birlikte hocalarının ve antrenörlerinin emeği de var.

Bu nedenle milli takım başantrenörü Rustam Qosimjonov ve antrenör Samandar Shermuhammadov da otomobil ile ödüllendirilecek.

Ayrıca şampiyonların antrenörlerine 50'şer bin dolar para ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Para-satranç oyuncularına da ev ve otomobil

Semerkant'taki yarışmalar kapsamında para-satranç oyuncuları da başarılı sonuçlar elde etti.

Para-satranç Özbekistan milli takımının Ahadxon Kimsanboyev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbi Kakishova ve Sirojiddin Zaynidinov gibi üyeleri de konut ve otomobil ile ödüllendirilecek.

Bronz madalya kazanan her para-satranç oyuncusuna 50 bin dolar, antrenörlerine ise 12,5'er bin dolar para ödülü verilecek.

Şu anda bu sporcuların bir kısmı devlet nişanları ile de ödüllendirildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile para-satranç oyuncuları Selbi Kakishova, Ahadxon Kimsanboyev, Sardorbek Mamarajabov, Marsel Shayusupov ve Sirojiddin Zaynidinov «Mardlik» (Cesaret) madalyasına layık görüldü.

Bu zaferle birlikte yeni hedefler başlıyor

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ödüllerin bugünkü başarının basit bir takdiri olarak kalmaması, satranç oyuncularını gelecekte daha yüksek hedeflere teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Resmi kararda da Semerkant'taki olimpiyat zaferinin Özbekistan'ın uluslararası itibarını artırmadaki, satrancı yaygınlaştırmadaki ve genç nesli entelektüel spora çekmedeki önemi belirtildi.

Cumhurbaşkanına göre, satranç ve para-satranç oyuncularının ödüllerini bugün alarak yeni arabalarını sürmeleri ve yeni evlerine taşınmaları öngörülüyor.

Semerkant'taki tarihi olimpiyat, Özbek satrancı için yeni bir büyük aşama başlattı. Artık şampiyonların önünde yeni bir görev var: kazanılan yüksek statüyü korumak, uluslararası arenada daha büyük sonuçlara ulaşmak ve onlardan ilham alan yeni nesil satranç oyuncuları yetiştirmek.