Infantino cezasız mı kalacak? IOC'nin sinyali belli oldu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Folarin Balogun'un diskalifiye edilmesiyle ilgili tartışmalar nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yaptırım görmeyebilir. İnsan hakları kuruluşu FairSquare resmi bir şikayette bulunmuş olsa da, IOC olayı tam kapsamlı soruşturma konusunda acele etmiyor.

The Guardian kaynaklarına göre komite, uluslararası spor federasyonlarının kendi disiplin kurallarını nasıl uyguladığına müdahale etmek istemiyor. Ancak bu durum, futbolda siyasi etki ve şeffaflık konusunu yeniden gündeme getirdi.

FairSquare, Infantino hakkında şikayette bulundu

FairSquare kuruluşu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Balogun meselesi hakkında Infantino ile konuştuğunun ortaya çıkmasının ardından IOC'ye başvurdu.

Kuruluşa göre, FIFA başkanının bir siyasetçiyle futbolcunun cezasını görüşmesi, IOC üyeleri için belirlenen siyasi bağımsızlık kurallarına aykırı olabilir.

Infantino, 2020 yılından beri IOC üyesidir. Olimpiyat hareketi kurallarına göre, komite üyeleri siyasi ve ticari çıkarlardan bağımsız hareket etmelidir.

IOC neden soruşturma başlatmayabilir?

The Guardian'ın görüştüğü kaynaklar, IOC'nin bu konuda resmi bir soruşturma başlatma isteğinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor.

Bunun temel nedeni olarak FIFA'nın kendi disiplin sistemine ve iç şikayet mekanizmalarına sahip olması gösteriliyor. IOC, özellikle tüm iç hukuk yolları tüketilmemişse, uluslararası bir federasyonun kendi kurallarını uygulama biçimine müdahale etmekten kaçınmayı tercih ediyor.

Bununla birlikte, IOC henüz Infantino'nun aklandığına veya dosyanın kapandığına dair resmi bir karar açıklamadı. Bahsedilenler, gazete kaynaklarının aktardığı muhtemel pozisyondur.

Balogun'un cezası nasıl değiştirildi?

Folarin Balogun, ABD'nin Bosna-Hersek'e karşı oynadığı 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında doğrudan kırmızı kart gördü. Maç ABD'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

FIFA Disiplin Komitesi ona bir maçlık men cezası verdi ancak cezanın infazını bir yıllık deneme süresiyle erteledi. Sonuç olarak forvet, Belçika'ya karşı oynanan çeyrek final maçında sahaya çıktı. ABD o karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

Böylece, ilk metinlerde yer alan «en az iki maçlık men» bilgisi resmi kararla uyuşmuyor: FIFA bir maçlık ceza verip bunu şartlı olarak erteledi.

Trump, Infantino ile konuştuğunu gizlemedi

Donald Trump, Dünya Kupası finali öncesinde düzenlenen bir etkinlikte Infantino'yu arayıp Balogun'un cezasını yeniden değerlendirmesini istediğini söyledi.

Daha sonra Balogun'un sahaya çıkmasının Infantino'nun «en iyi kararlarından biri» olduğunu vurguladı. Bu açıklama, FIFA'nın kararına siyasi müdahale edilmiş olabileceği yönündeki şüpheleri daha da güçlendirdi.

Infantino, Trump ile bu konuyu görüştüğünü inkar etmedi. Ancak nihai kararın FIFA Disiplin Komitesi tarafından bağımsız olarak alındığını ve komite üyelerinin olayın koşullarına göre hareket ettiğini belirtti.

Karar neden tartışmalara yol açtı?

FIFA, Balogun davasıyla ilgili tam yazılı gerekçeleri açıklamadı. Kurum, kararın olayın tüm özel koşulları ve mevcut deliller dikkate alınarak verildiğini bildirdi.

The Guardian'ın haberlerine göre, cezayı erteleme kararı Disiplin Komitesi Başkanı Muhammed Al-Kamali tarafından tek başına alınmış olabilir. Eğer bu doğrulanırsa, turnuva sırasında genellikle uygulanan üç kişilik kurul pratiğinden farklı bir durum söz konusudur.

UEFA ve Belçika Futbol Federasyonu da kararı eleştirdi ancak henüz IOC'ye ayrı bir şikayette bulunmadı. Belçika tarafı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurma ihtimalini değerlendirse de, sonrasında bu konuda aktif bir adım atmadı.

FIFA'nın etkisi IOC'yi aştı mı?

Gazetenin bir diğer kaynağı, son 20 yılda IOC ile FIFA arasındaki güç dengesinin futbol örgütü lehine değiştiğini söyledi.

Bu değerlendirmeye göre, FIFA'nın devasa ticari gelirleri, Dünya Kupası'nın küresel izleyici kitlesi ve genç taraftarları çekme potansiyeli, IOC'yi futbol örgütüyle çatışmaya girmekten alıkoyuyor. Bu, resmi bir IOC açıklaması değil, The Guardian kaynağının analizidir.

Şimdilik Infantino yaptırımdan kurtulmuş görünüyor. Ancak Balogun davasıyla ilgili temel soru cevapsız kaldı: FIFA kararı bağımsız bir hukuki sürecin sonucu mu, yoksa üst düzey siyasi diyalog kararın alınmasında etkili mi oldu?