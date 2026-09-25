Lionel Scaloni, Lionel Messi'den sonraki kaptanı açıkladı

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, efsanevi forvet Lionel Messi'nin uluslararası kariyerini noktalamasının ardından takımda kaptanlık pazubandını kimin devralacağını resmen açıkladı. TyC Sports'un haberine göre, dünya şampiyonunun kadrosundaki gelecekteki lider olarak savunma oyuncusu Cristian Romero seçildi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Lionel Messi'nin milli takımdaki veda maçları yaklaşırken, teknik ekip kadrodaki otorite değişimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için önlemler alıyor. Bolivya, Burkina Faso ve Benin milli takımlarına karşı oynanacak hazırlık maçları öncesinde konuşan Lionel Scaloni, Arjantin futbolunun bir sonraki aşamasına Cristian Romero'nun liderlik edeceğini doğruladı.

Yeni kaptan ve takım içi hiyerarşi

Teknik direktör, soyunma odasındaki iç düzeni ve 28 yaşındaki stoperin neden bu göreve layık görüldüğünü açıkça anlattı. Scaloni'ye göre, "Cuti" lakabıyla tanınan Cristian Romero, halihazırda Leo ve Nota'dan sonra üçüncü kaptan statüsündeydi.

Ayrıca teknik direktör, Emiliano Martinez, sözleşme gereği maçlarda yer almayan Rodrigo De Paul ve Lautaro Martinez'in de gerektiğinde kaptanlık pazubandını takmaya hazır olduklarını vurguladı. Ancak bu göreve en uygun aday olarak Romero gösterildi.

Deneyim ve gelecek planları

Resmi duyurudan önce de Cristian Romero bu sorumluluğu birkaç kez üstlenmişti. Ana liderlerin kadroda olmadığı dönemlerde üç maçta milli takımı kaptan olarak sahaya çıkardı. Kaptan olarak ilk maçı, 2025 Güney Amerika elemelerinde Şili'ye karşı oynanan kritik maçta (1-0) gerçekleşmişti.

Daha sonra Venezuela ve Moritanya'ya karşı oynanan maçlarda da takıma liderlik etti. Bu geçiş süreci, Arjantin milli takımı için yoğun bir takvim ve bazı kadro kayıplarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle sakatlıklar nedeniyle Thiago Almada ve Juan Foyth yaklaşan hazırlık maçlarında forma giyemeyecek.

Federasyonun açıklamasına göre teknik ekip, kadro derinliğini artırmak amacıyla Equi Fernandez, Santiago Simon ve Valentin Gomez'i kadroya dahil etti. Önümüzdeki iç saha maçları, Albiceleste için geçmiş yıllardaki başarıları anmanın yanı sıra, Messi'siz yeni dönemdeki takımın ilk yüzünü göstermek için önemli bir fırsat olacak.