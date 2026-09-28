Kazak sporcunun Asya Oyunları'ndaki altın madalyası ayakkabı nedeniyle iptal edildi

Kazak atlet Yasmina Tokhanbayeva'nın Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'ndaki altın madalyası, ayakkabısıyla ilgili bir itiraz nedeniyle iptal edildi. Sporcu, 42,195 kilometrelik yürüyüş yarışını birinci sırada tamamlamıştı.

Tokhanbayeva, 27 Eylül'de yarışı 3 saat 22 dakika 20 saniyede bitirerek altın madalyanın sahibi olmuştu. Çinli rakipleri Dansensyuzun ve Ma Li'yi geride bırakmıştı.

Ancak yarışın sona ermesinin ardından Kazak sporcunun sonucuna itiraz edildi. Kazakistan Milli Olimpiyat Komitesi'ne göre itiraz, Tokhanbayeva'nın kullandığı ayakkabının World Athletics tarafından onaylanan modeller listesine uygunluğuyla ilgiliydi. Bu nedenle sonucu başlangıçta resmi madalya tablosuna dahil edilmedi.

Yapılan incelemelerin ardından Tokhanbayeva'nın derecesi iptal edildi. Sonuç olarak, yarışı ikinci sırada bitiren Çinli Dansensyuzun altın madalyanın sahibi olurken, Ma Li gümüş, Japon Yukiko Umeno ise bronz madalya kazandı.

Sporcu, kararı sosyal medya hesabından da duyurdu. Altın madalyayı ülkesine getirmeyi çok istediğini ancak sonucunun iptal edildiğini yazdı. Tokhanbayeva ayrıca kendisini destekleyen ekibine ve taraftarlarına teşekkür etti.

Reuters'in haberine göre Tokhanbayeva karara itiraz etti. Bu nedenle sporcunun bu turnuvadaki sonucuyla ilgili süreç yakından takip ediliyor.