Feruza Kazakova Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı

·3·Spor
Feruza Kazakova Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Özbekistan milli takım üyesi Feruza Kazakova Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. 51 kg kategorisinde ringe çıkan boksörümüz, yarı finale kadar emin adımlarla ilerledi ve ülke delegasyonunun hanesine bir madalya daha ekledi.

Kazakova için turnuvanın en önemli maçlarından biri yarı finalde gerçekleşti. Özbekistanlı boksör, final bileti için son Olimpiyat şampiyonu Çinli Yu Vuile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçta Feruza tüm gücünü ortaya koymasına rağmen rakibine mağlup oldu. Böylece finale çıkamadı ancak yarı finale ulaşması ona bronz madalyayı garantiletti.

Çeyrek finalde net galibiyet

Feruza Kazakova turnuvaya çeyrek final aşamasından başladı.

Bu turda rakibi Kuzey Kore temsilcisi An Kum Byol idi. Özbek boksör maç boyunca üstünlüğünü korudu ve hakemlerin oybirliğiyle 5:0 skorla galip ayrıldı.

Bu sonuç Kazakova'ya yarı final biletini getirdi ve en azından bronz madalya sahibi olmasını garantiledi.

Yarı finalde Olimpiyat şampiyonuna karşı

Finale giden yolda Kazakova'nın rakibi daha dişliydi.

Özbek boksör yarı finalde son Olimpiyat şampiyonu Yu Vu ile ringe çıktı. Maç oldukça çekişmeli ve sert bir mücadeleye sahne oldu.

Kazakova rakibine karşı direnç göstermeye çalışsa da, sonuçta Çinli boksör galip gelerek final biletini kaptı.

Böylece Feruza Kazakova'nın Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'ndaki macerası yarı finalde sona erdi.

Özbekistan hanesine bir madalya daha

Final şansı kaçırılmış olsa da, turnuva Kazakova için madalyasız geçmedi.

Feruza Kazakova, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nın bronz madalya sahibi.

Boksörümüz çeyrek finaldeki net galibiyetiyle yarı finale yükseldi ve Özbekistan delegasyonuna bir ödül daha kazandırdı.

Kazakova'nın başarısı, ülkemizin boks takımının Asya Oyunları'ndaki madalya koleksiyonunu zenginleştirdi.

Altın madalya mücadelesi sona ermiş olsa da, büyük turnuvayı Asya Oyunları madalyalısı olarak tamamlamak önemli bir başarıydı.

Feruza KazakovaAichi-Nagoya 2026Asya OyunlarıBoksÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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