Televizyon pazarı daralıyor ancak pahalı modeller büyüyor

·3·Teknoloji
Televizyon pazarı daralıyor ancak pahalı modeller büyüyor

Küresel televizyon pazarı genel hacimde bir düşüş eğilimi yaşamasına rağmen, yüksek fiyat segmentindeki cihazlara olan talebin ve bunların sevkiyat hacminin artması bekleniyor. Araştırma şirketi Omdia tarafından sunulan analiz verilerine göre, önümüzdeki yıllarda premium sınıf ekran pazarı, tüm sektördeki genel durgunluğun aksine önemli ölçüde genişleyecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların tahminlerine göre, 2027 yılında küresel ölçekte televizyon sevkiyat hacmi yıllık bazda yüzde 1 oranında azalacak. Ancak fiyatı 1000 ABD dolarının üzerinde olan premium modeller segmenti, aksine yüzde 9,3'lük bir büyüme sergileyecek. Bu durum, üreticilerin dikkatlerini yavaş yavaş pahalı teknolojilere odakladıklarını gösteriyor.

Pazardaki ekonomik baskı ve pahalı modellerin avantajı

Şu anda küresel televizyon pazarı, bileşenlerin pahalılaşması ve bellek çipleri kıtlığı dahil olmak üzere bir dizi olumsuz faktörün ciddi baskısı altındadır. Bu durum, üreticilerin finansal karlılığını keskin bir şekilde düşürmektedir.

Aynı zamanda, ixbt.com verilerine dayanarak söylemek gerekirse, fiyatı 1000 doları aşan pahalı modeller bu tür ekonomik zorluklarda oldukça avantajlı bir konumda kalmaktadır. Yüksek başlangıç fiyatı, şirketlerin maliyet artışının olumsuz etkisini nihai tüketici fiyatı üzerinden daha kolay telafi etmelerine olanak tanır.

Sonuç olarak, teknoloji devleri kaynaklarını ucuz modeller üretmek yerine, yüksek marjlı premium segment lehine yeniden dağıtmak zorunda kalıyor. Özellikle bazı bölgelerde bu eğilim çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

Özellikle Kuzey Amerika pazarında premium televizyon sevkiyat hacminin rekor düzeyde, yani yüzde 21,9 oranında artması bekleniyor. Bu, bölge tüketicilerinin modern teknolojiler ve yüksek kaliteli görüntü için daha fazla harcama yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.

RGB LED teknolojisinin beklentileri

Omdia analistlerinin özellikle dikkat çektiği nokta, önümüzdeki yıllarda pahalı televizyon segmentinde RGB LED teknolojisinin konumunun keskin bir şekilde güçleneceğidir. Şu anda pazara hakim olan OLED ekranlara karşı ciddi bir rekabet oluşmaktadır.

Tahminlere göre, üst sınıf modeller arasında RGB LED payı istikrarlı bir şekilde artarak 2028 yılına gelindiğinde OLED göstergelerine yaklaşacak. 2030 yılına gelindiğinde ise bu ileri teknolojinin en pahalı televizyon pazarının yaklaşık yüzde 49'unu ele geçirmesi bekleniyor.

TelevizyonlarOmdiaTeknolojilerOLEDPazar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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