Özbekistanlı dört boksör Asya Oyunları yarı finalinde

·9·Spor
Özbekistanlı dört boksör Asya Oyunları yarı finalinde

Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları boks müsabakalarında Özbekistan temsilcileri bir kez daha güçlü bir sonuç elde etti. Çeyrek final maçlarının ardından Sitora Turdibekova, To‘rabek Xabibullayev, Shavkatjon Boltayev ve Feruza Kazakova yarı finale yükseldi.

Gün boyunca Özbek boksörler birkaç zorlu maça çıktı. Bunlardan dördü galip gelerek madalya mücadelesini sürdürüyor.

Sitora Turdibekova — 3:2

-60 kg sıkletinde Sitora Turdibekova, Moğolistanlı Namuun Monxor ile karşılaştı.

Çekişmeli ve dengeli geçen maçın sonunda hakemler Özbek boksörün galibiyetini tescilledi — 3:2.

Şimdi Turdibekova'yı yarı finalde çok ciddi bir rakip bekliyor. Olimpiyat şampiyonu, Çin Taipeisi temsilcisi Lin Yu Ting ile ringe çıkacak.

To‘rabek Xabibullayev Orta Asya derbisini kazandı

-90 kg sıkletindeki çeyrek final maçı, Orta Asyalı iki boksörü karşı karşıya getirdi.

Dünya şampiyonu To‘rabek Xabibullayev, Kazakistan temsilcisi Nurbek Oralbay'a karşı mücadele etti.

Çekişmeli geçen maçta Xabibullayev, hakem kararıyla 3:2 skorla galip gelerek yarı finale yükseldi.

Shavkatjon Boltayev'den net galibiyet

-70 kg sıkletinde Shavkatjon Boltayev, Çin temsilcisi Li Guofen ile karşılaştı.

Maç boyunca daha aktif olan Özbek boksör, hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla kazandı — 5:0.

Böylece Boltayev de Asya Oyunları'nda madalya mücadelesine devam edecek.

Yarı finaldeki rakibi Kazakistan temsilcisi To‘rexan Sabirxon olacak.

Feruza Kazakova da yarı finalde

-51 kg sıkletinde Feruza Kazakova, Kuzey Kore temsilcisi An Kum Byol'a karşı ringe çıktı.

Çekişmeli geçen maçta Kazakova rakibine üstünlük sağlayarak 5:0 skorla galip geldi.

Özbek boksörü yarı finalde bir başka güçlü rakip — mevcut Olimpiyat şampiyonu, Çin temsilcisi Yu Vu bekliyor.

Aziza Zokirova için turnuva sona erdi

-75 kg sıkletinde Aziza Zokirova, Kazakistan'ın dünya şampiyonu ve Asya Oyunları ikincisi Natalya Bogdanova'ya karşı dövüştü.

Çekişmeli geçen mücadelede Zokirova 1:4 skorla mağlup oldu ve Asya Oyunları'ndaki mücadelesini çeyrek final aşamasında noktaladı.

Şimdi tüm dikkatler yarı finallerde

Böylece, Özbekistan'ın dört boksörü Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları yarı finalinde madalya için mücadele etmeye devam edecek.

Yarı finalde Özbekistan adına:

  • Sitora Turdibekova — -60 kg;

  • Feruza Kazakova — -51 kg;

  • Shavkatjon Boltayev — -70 kg;

  • To‘rabek Xabibullayev — -90 kg

sıkletlerinde ringe çıkacaklar.

Çeyrek final aşaması Özbek boksörler için dört galibiyet ve bir mağlubiyetle sona erdi. Şimdi onları Asya Oyunları'nın belirleyici aşamalarında daha ciddi maçlar bekliyor.

Aichi-Nagoya-2026Sitora TurdibekovaTo‘rabek XabibullayevAsya OyunlarıBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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