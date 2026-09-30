Sitora Turdibekova Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Özbekistan milli takım üyesi Sitora Turdibekova, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. 60 kg kategorisinde yarışan boksörümüz, finale yükselmek için mevcut Olimpiyat şampiyonu Lin Yu Ting ile ringe çıktı.

Turdibekova için yarı final mücadelesi, turnuvadaki en ciddi sınavlardan biriydi. Özbek boksör, deneyimli rakibine karşı elinden gelenin en iyisini yaptı ancak hakemler sonunda galibiyeti Lin Yu Ting'e verdi.

Böylece Sitora Turdibekova final biletini alamadı. Ancak yarı finale kadar ulaşması ona Asya Oyunları'nın bronz madalyasını garantiledi.

Yarı finalde güçlü rakip

60 kg kategorisindeki yarı final maçının merkezinde iki boksör; Özbekistan ve Çin Taipeisi temsilcileri yer aldı.

Sitora Turdibekova ringde mevcut Olimpiyat şampiyonu Lin Yu Tingile karşı karşıya geldi.

Özbek sporcu maç boyunca rakibine direnç göstermeye çalıştı. Ancak Lin Yu Ting, tecrübesi ve ringdeki hareketleriyle üstünlüğünü korudu.

Sonuçta hakemler oybirliğiyle — 5:0 skoruyla Lin Yu Ting'in galibiyetini tescil etti.

Turdibekova için bronz

Yarı finaldeki mağlubiyet, Sitora Turdibekova'nın turnuvadaki katılımını sonlandırdı. Ancak boksta yarı finale çıkan sporcu bronz madalya ile ödüllendirilir.

Bu nedenle Turdibekova, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nı madalya sahibi olarak tamamladı.

Sitora Turdibekova — Asya Oyunları bronz madalya sahibi.

Yarı finaldeki rakibi ise finalde altın madalya için mücadele etme şansını korudu.

Özbekistan boks takımı için bir madalya daha

Sitora Turdibekova'nın bronz madalyası, Özbekistan heyeti için kazanılan yeni ödüllerden biri oldu.

En önemlisi, Özbek boksör turnuvanın güçlü katılımcıları arasında yarı finale kadar yükselerek ülkemiz heyetinin hanesine bir madalya daha ekledi.

Final hayali gerçekleşmemiş olsa da, Turdibekova'nın Asya Oyunları'ndaki performansı bronz madalya ile sona erdi.

Bu durum, onun büyük turnuvadaki emeğinin ve ringdeki mücadeleci ruhunun bir sonucu olarak tarihe geçecek.