John Stones hız sınırını aştığı için para cezasına çarptırıldı

·23·Spor
John Stones hız sınırını aştığı için para cezasına çarptırıldı

Inter defans oyuncusu John Stones, İngiltere milli takımıyla uluslararası görevdeyken polis bildirimlerini kaçırdığı için mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. The Independent'ın haberine göre, tecrübeli futbolcu hız sınırını aştığı için yasal işlemle karşı karşıya kaldı; bu durum yoğun maç takvimi ve idari aksaklıklardan kaynaklandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu yılın Mayıs ayında, Cheshire'daki evinin yakınında Range Rover marka aracını saatte 43 mil hızla sürdüğü tespit edildi. Olay sırasında 32 yaşındaki futbolcu, aracı kendisinin kullandığını polise hemen itiraf etti. Ancak durum daha sonra beklenmedik bir hal aldı ve mahkemeye taşındı.

Uluslararası görev ve gözden kaçan mektuplar

Polisin ilk bildiriminden sonra John Stones, ikinci önemli mektuba yanıt veremedi. Bu belge, futbolcuya mahkemeye gitmeden belirlenen para cezasını ödeme imkanı tanıyordu. Ancak mektup zamanında işleme alınmadığı için dosya, Tek Adalet Prosedürü aracılığıyla mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Mahkemesi, savunma oyuncusuna dört ceza puanı verdi ve toplam 666 sterlin para cezası kesti. Ayrıca 120 sterlin mahkeme masrafı ve 266 sterlin mağdur fonu ödemesine hükmedildi.

Yoğun takvim ve boş kalan konut

Futbolcu, Warrington Sulh Ceza Mahkemesi'ne yazdığı mektupta olayı detaylarıyla açıkladı. Hız sınırını aştığını kabul ederek, mektuplara zamanında yanıt verememesinin nedenlerini şöyle sıraladı:

  • Mayıs ayı sonunda kişisel bilgilerini gönderip hemen İngiltere milli takımı kampına katılması;
  • Dünya Kupası kapsamındaki müsabakaların 19 Temmuz'a kadar devam etmesi;
  • Turnuva sonrası tatil ve Inter'e transfer süreci nedeniyle evinde uzun süre bulunmaması.
Sonuç olarak, futbolcunun İngiltere'deki evi yaklaşık dört ay boyunca boş kaldı ve gelen resmi mektuplar birikti. Stones, mahkemedeki açıklamasında hız ihlaline itirazı olmadığını ve yaşananların tamamen yoğun programdan kaynaklanan idari bir hata olduğunu vurguladı.

John StonesInterİngiltere Milli TakımıFutbol HaberleriPremier League
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Thomas Tuchel, Harry Maguire'a sert bir şart koştu ve milli takımdaki geleceğine nokta koyduThomas Tuchel, Harry Maguire'a sert bir şart koştu ve milli takımdaki geleceğine nokta koydu20 Eylül 11:36Thomas Tuchel, Arjantin mağlubiyetini bir ıstırap olarak nitelendirdiThomas Tuchel, Arjantin mağlubiyetini bir ıstırap olarak nitelendirdi17 Eylül 12:39Thomas Tuchel Meksika galibiyetinden sonra saha çimlerini ısırmadığı için pişmanThomas Tuchel Meksika galibiyetinden sonra saha çimlerini ısırmadığı için pişman16 Eylül 09:11Manuel Akanji, John Stones’un Inter’de başarılı olacağına inanıyorManuel Akanji, John Stones’un Inter’de başarılı olacağına inanıyor18 Ağustos 17:59John Stones Inter formasıyla ilk maçında gol attı ve Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediJohn Stones Inter formasıyla ilk maçında gol attı ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefledi16 Ağustos 15:11Inter, sezon öncesindeki son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup ettiInter, sezon öncesindeki son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup etti16 Ağustos 00:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı