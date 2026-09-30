John Stones hız sınırını aştığı için para cezasına çarptırıldı

Inter defans oyuncusu John Stones, İngiltere milli takımıyla uluslararası görevdeyken polis bildirimlerini kaçırdığı için mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. The Independent'ın haberine göre, tecrübeli futbolcu hız sınırını aştığı için yasal işlemle karşı karşıya kaldı; bu durum yoğun maç takvimi ve idari aksaklıklardan kaynaklandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu yılın Mayıs ayında, Cheshire'daki evinin yakınında Range Rover marka aracını saatte 43 mil hızla sürdüğü tespit edildi. Olay sırasında 32 yaşındaki futbolcu, aracı kendisinin kullandığını polise hemen itiraf etti. Ancak durum daha sonra beklenmedik bir hal aldı ve mahkemeye taşındı.

Uluslararası görev ve gözden kaçan mektuplar

Polisin ilk bildiriminden sonra John Stones, ikinci önemli mektuba yanıt veremedi. Bu belge, futbolcuya mahkemeye gitmeden belirlenen para cezasını ödeme imkanı tanıyordu. Ancak mektup zamanında işleme alınmadığı için dosya, Tek Adalet Prosedürü aracılığıyla mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Mahkemesi, savunma oyuncusuna dört ceza puanı verdi ve toplam 666 sterlin para cezası kesti. Ayrıca 120 sterlin mahkeme masrafı ve 266 sterlin mağdur fonu ödemesine hükmedildi.

Yoğun takvim ve boş kalan konut

Futbolcu, Warrington Sulh Ceza Mahkemesi'ne yazdığı mektupta olayı detaylarıyla açıkladı. Hız sınırını aştığını kabul ederek, mektuplara zamanında yanıt verememesinin nedenlerini şöyle sıraladı:

Mayıs ayı sonunda kişisel bilgilerini gönderip hemen İngiltere milli takımı kampına katılması;

Dünya Kupası kapsamındaki müsabakaların 19 Temmuz'a kadar devam etmesi;

Turnuva sonrası tatil ve Inter'e transfer süreci nedeniyle evinde uzun süre bulunmaması.

Sonuç olarak, futbolcunun İngiltere'deki evi yaklaşık dört ay boyunca boş kaldı ve gelen resmi mektuplar birikti. Stones, mahkemedeki açıklamasında hız ihlaline itirazı olmadığını ve yaşananların tamamen yoğun programdan kaynaklanan idari bir hata olduğunu vurguladı.