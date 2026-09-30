Satranç şampiyonlarına ev, araba ve para ödülü: Cumhurbaşkanından samimi bir şaka ve takdir

·3·Spor
Satranç şampiyonlarına ev, araba ve para ödülü: Cumhurbaşkanından samimi bir şaka ve takdir

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda dünyayı kendine hayran bırakan Özbekistan milli takım üyeleri, devlet düzeyinde eşi benzeri görülmemiş bir saygıyla ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kararnamesi uyarınca, kahraman büyükustalara ücretsiz modern konutlar, lüks araçlar ve büyük miktarda para ödülleri törenle takdim edildi.

Tören sırasında devlet başkanının gençlere hitaben: «Araba da lazım ama gelecek gelinler için ev lazım»şeklindeki samimi şakası, salondaki tüm ebeveynlerin ve şampiyonların yüzünde içten bir gülümsemeye neden oldu. 1. masada bireysel altın madalya kazanan takım lideri Nodirbek Abdusattorov ise kürsüden: «Bizimki gibi satrancı seven bir Cumhurbaşkanı dünyada başka hiçbir yerde yok»diyerek milli spora verilen önemi takdirle karşıladı.

«Konut, lüks araba ve bekâr gençlerin gülümsemesi»: Törenin 5 ana noktası

Olimpiyat kahramanlarını ödüllendirme töreninden en önemli resmi ve samimi detaylar:

  • Üçlü dev ödül: Cumhurbaşkanı kararnamesi ile satranççılarımıza yeni ev anahtarları, hizmet araçları ve büyük nakit ödüller verildi;

  • Cumhurbaşkanının samimi şakası: Devlet başkanının, evlilik arifesinde olan bekâr şampiyon gençlere yönelik, evin gelinler için en önemli temel olduğu yönündeki esprisi alkış topladı;

  • Nodirbek Abdusattorov'un tarihi itirafı: Lider büyükustamız, devlet tarafından satranca gösterilen bu ilginin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını gururla vurguladı;

  • Ebeveynlerin sonsuz sevinci: Törene katılan şampiyonların anneleri ve yakınları, gözyaşları ve minnetle zaferleri kutladı;

  • Yeni hedeflere yemin: Sporcularımız ve teknik heyet, gelecek Dünya Şampiyonası mücadelelerinde de Özbekistan bayrağını en yüksek zirvelere taşımaya söz verdiler.

Olimpiyat kahramanlarını devlet tarafından teşvik paketi sınıflandırması

Satranç şampiyonlarına sunulan maddi ve manevi hediyelerin görünümü:

Teşvik yönü

Verilen ödül ve imtiyazlar

Sosyal ve psikolojik önemi

Gayrimenkul hediyesi

Başkentte şık ve modern konutlar (ev)

Gelecek aile ve gelinler için sağlam bir temel, sosyal koruma

Araç ödülü

En son model yeni binek araçlar

Kişisel hareket özgürlüğü ve şampiyonluk sembolü

Finansal ödemeler

Büyük miktarda tek seferlik para ödülleri

Entelektüel emeğin tam değerinin verilmesi ve geleceğe yatırım

Manevi takdir

Devlet başkanının kişisel teşekkürü ve tebriği

Gençler arasında entelektüel spora ilgiyi keskin bir şekilde artırmak

Takım desteği

Antrenörlerin ve ebeveynlerin devlet düzeyinde onurlandırılması

Aile kurumuna ve usta-çırak okuluna verilen yüksek saygı

Sosyal ve spor ekspertizi: Neden bu tür ödüller entelektüel nesli yetiştirir?

Spor analistleri, sosyologlar ve uluslararası satranç uzmanlarının sonuçları:

  • «Akıl sahiplerinin değer görmesi — milletin zaferi»: Yıllar boyunca sadece dövüş sporları ve ağır spor temsilcilerine ev ve araba verileceği görüşü geride kaldı; akıl ve zeka sporu olan satranççılarımızın bu düzeyde yüksek maddi destek alması, genç nesle sadece yumrukla değil, bilgi ve düşünceyle de ülkenin kahramanı olmanın ve refah içinde yaşamanın mümkün olduğunu gösterdi;

  • «Gelinler için ev» şakasının ardındaki hayat gerçeği: Cumhurbaşkanının konut konusundaki esprili yaklaşımında çok büyük bir hayat mantığı var; 18-22 yaşlarındaki gençlerin aile kurması, ev geçindirme kaygılarından uzaklaşıp tüm dikkatlerini kişisel Dünya Şampiyonluğu'na (FIDE tacı) vermeleri için konut en önemli güvencedir;

  • Dünyaya örnek olan sistem: Nodirbek Abdusattorov'un haklı olarak vurguladığı gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde devlet başkanı satranççıları bizzat karşılayıp bu ölçekte ödüllendirmez; işte bu tür bir ilgi ve sistemli politika sayesinde bugün Özbekistan, gezegenin en önde gelen satranç süper gücü haline geldi.

Sizce, entelektüel spor ustalarının devlet tarafından konut, araba ve büyük ödüllerle ödüllendirilmesi, gençlerin ilim ve kitaba olan ilgisini ne kadar artırır? Takım üyelerimiz arasında gelecekteki Dünya Şampiyonu (FIDE bireysel şampiyonluğu) olmaya en layık gördüğünüz isim kimdir? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporundaki bu sevinçli tarihi analizi tüm vatandaşlarımızla paylaşın!

Şevket MirziyoyevNodirbek Abdusattorov46. Dünya Satranç OlimpiyatıÖzbekistan Satranç TakımıSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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