İspanya teknik direktörü Lamine Yamal ve Pedro Porro'nun sakatlığı hakkında bilgi verdi

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya karşı alınan galibiyetin ardından takımın yıldızları Lamine Yamal ve Pedro Porro'nun sağlık durumlarıyla ilgili endişeleri giderdi. 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan maçta her iki oyuncu da fiziksel sorunlar yaşamış gibi görünüyordu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşma sırasında Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın birkaç kez aksayarak yürümesi taraftarları endişelendirdi. Ancak Luis de la Fuente, maç sonu basın toplantısında doktorlarla görüştüğünü ve 17 yaşındaki kanat oyuncusunda ciddi bir sakatlık bulunmadığını açıkladı. Teknik direktöre göre oyuncu, Pazar günü oynanacak final maçına hazır olacak.

Savunma oyuncusu Pedro Porro ile ilgili durum biraz daha karmaşık olabilir. Tottenham oyuncusu, maçın 85. dakikasında kas ağrısı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Marcos Llorente dahil oldu. Teknik direktör, Porro'nun durumunun aşırı yorgunluktan kaynaklanabileceğini ve kesin sonucun tıbbi kontrollerden sonra belli olacağını belirtti.

Luis de la Fuente'nin galibiyet hakkındaki düşünceleri

Goal.com'un haberine göre teknik direktör, takımının taktiksel ve fiziksel gelişiminden gurur duyduğunu ifade etti. Ona göre 2018 dünya şampiyonlarını yenmek sadece şans değil, İspanyol futbol sistemindeki köklü yetenek ve emeğin bir ürünüdür.

"Bu takımın neler yapabileceğine hayranım ve gelişim potansiyelimiz sınırsız. Bu bir tesadüf değil: yetenek, çalışma, fedakarlık ve azmin sonucudur. Turnuva boyunca adım adım güçlenmemiz gerektiğini biliyorduk ve şu anda hem futbol hem de fiziksel kondisyon açısından harika bir formdayız" dedi İspanyol teknik adam.

Luis de la Fuente, İspanyol oyuncuların oyunu anlama konusunda dünyada eşsiz olduğunu düşünüyor. Ona göre bu başarı sadece milli takıma değil, ülkedeki tüm kulüplere ve antrenörlere aittir. Takım finale çıkmaktan mutlu olsa da, hedefe henüz tam olarak ulaşılmadığının bilincindeler.

"Final, sadece edebi ifadelerin kullanıldığı bir yer değil; oynanması ve kazanılması gereken bir yer. Önümüzde en zorlu engel duruyor. Katettiğimiz yolu takdir ediyorum, bizi güçlü kılan ve başarılarımızı hissetmemizi sağlayan tam da bu yolculuktur" diyerek sözlerini tamamladı.

İspanya Milli Takımı şimdi 2026 Dünya Kupası'nın final maçında rakibini bekliyor. Lamine Yamal'ın sağlık durumunun iyi olması, 'La Roja'nın şampiyonluk şansını şüphesiz önemli ölçüde artırıyor.