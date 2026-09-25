9 golle dram: Özbekistan kadın milli takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye mağlup oldu

·6·Spor
9 golle dram: Özbekistan kadın milli takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye mağlup oldu

Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları'nda kadınlar futbolu çeyrek final maçları, beklenmedik bir tempoya ve gollere sahne olan gerçek bir gerilim filmine dönüştü. Özbekistan Kadın Milli Futbol Takımı, kıtanın devlerinden biri olan Güney Kore milli takımına karşı sahaya çıktı ve izleyicilere toplam 9 golün atıldığı dramatik maçta 3:6'lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren yoğun bir mücadele yaşandı: Koreli Yun Su Jeong hat-trick yaparken (6, 44, 74. dakikalar), Choye Yu Ri ise duble yaptı.

Temsilcilerimiz de geri adım atmayarak cesaret gösterdi; 10. dakikada Diyora Habibullayeva dengeyi sağladı, ikinci yarıda ise Koreli savunma oyuncusunun kendi kalesine attığı gol ve Nilufar Kudratova'nın 66. dakikadaki şık vuruşu heyecanı geri getirdi. Ancak Korelilerin tecrübesi ve uzatma dakikalarında (90+4) Kim Min Ji'nin attığı son gol maça noktayı koydu. Paralel çeyrek finallerde Japonya Filipinler'i 4:0, KDCB (Kuzey Kore) ise Çin Taipeisi'ni 5:1 ile geçerken, Çin Vietnam karşısında 1:0'lık zorlu bir galibiyet elde etti. Sonuç olarak yarı finalde Doğu Asya'nın en güçlü dörtlüsü olan KDCB – Çin ve Japonya – Güney Kore eşleşmeleri madalya için mücadele edecek.

«9 gol, Yun Su Jeong'un hat-tricki ve Doğu'nun dörtlüsü»: Çeyrek finalin 5 önemli noktası

Asya Oyunları kadınlar turnuvası çeyrek finallerinden en önemli gerçekler:

  • 9 gollü drama ve mağlubiyet: Özbekistan kadın takımı Güney Kore'ye 3:6 yenilerek çeyrek finalde elendi;

  • Habibullayeva ve Kudratova'nın golleri: Temsilcilerimizden Habibullayeva ve Kudratova öne çıkarken, rakip de bir kendi kalesine gol kaydetti;

  • Koreli forvetin kusursuz oyunu: Yun Su Jeong üç gol atarak (hat-trick) galibiyetin baş kahramanı oldu;

  • Doğu Asya hegemonyası: Japonya, KDCB, Çin ve Güney Kore yarı finaldeki 4 biletin tamamını aldı;

  • Ateşli yarı final eşleşmeleri: Final biletleri için KDCB – Çin ve Japonya – Güney Kore karşılaşmaları oynanacak.

Asya Oyunları (Kadınlar): Çeyrek final sonuçları ve yarı final tablosu

Çeyrek final maçlarının tam istatistiksel detayları:

Aşama ve maçlar

Alınan skor

Gol sahipleri ve önemli olaylar

Final durumu

Güney Kore — Özbekistan

6:3

Yun Su Jeong (6, 44, 74), Choye Yu Ri (17, 45+1), Kim Min Ji (90+4) — D. Habibullayeva (10), Jang Sel Gi (64, k.k.), N. Kudratova (66)

Kore yarı finalde, Özbekistan turnuvadan elendi

Japonya — Filipinler

4:0

Ev sahibinin mutlak üstünlüğü

Japonya güvenle yarı finalde

Çin — Vietnam

1:0

Zorlu pozisyon mücadelesi ve tek gol

Çin yarı finale yükseldi

KDCB — Çin Taipeisi

5:1

Kuzey Korelilerin farklı galibiyeti

KDCB yarı finale çıktı

Yarı final 1. eşleşme

KDCB — Çin

Doğu Asya'nın iki güçlü devinin karşılaşması

Final bileti için mücadele

Yarı final 2. eşleşme

Japonya — Güney Kore

Ev sahibi ile Kore arasındaki prensip derbisi

Altın madalyaya giden tarihi maç

Futbol ekspertizi: Özbekistan güçlü bir mücadele vermesine rağmen neden kaybetti?

Kadın futbolu uzmanları ve analistlerinin sonuçları:

  • «Hücumda cesaret, savunmada hatalar»: Kıtanın güçlü bir takımına 3 gol atmak, kızlarımızın hücum hattının ve kanatlarının yüksek potansiyele sahip olduğunu kanıtladı; ancak savunma hattının baskıya dayanamaması ve ilk yarının sonundaki hatalar (44 ve 45+1. dakikalar) maçın kaderini belirledi;

  • Fiziksel hazırlık ve tempo: Güney Kore'nin yüksek tempolu hücumları ve hava toplarındaki etkinliği son dakikalarda temsilcilerimizi yordu; buna rağmen kızlarımız 1:3'ten 3:4'e skoru getirerek karakter ortaya koyabildi;

  • Yarı finaldeki süper güçler: Dörtlüye kalan takımlar (Japonya, Kore, KDCB, Çin) dünya çapında kadın futbolu devleridir; onlara karşı layık bir direnç göstermek, Özbekistan kadın futbolunun doğru gelişim yolunda olduğunu gösteriyor.

Sizce, Özbekistan kadın milli takımının güçlü Güney Kore'ye 3 gol atarak gösterdiği cesareti nasıl değerlendirebiliriz? KDCB — Çin ve Japonya — Güney Kore yarı finallerinde hangi takımların finale çıkacağını düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Asya Oyunları'ndaki bu gollü dramanın analizini tüm spor severlerle paylaşın!

Asya Oyunları 2023Kadın FutboluÖzbekistan Kadın Milli TakımıYun Su JeongDiyora Habibullayeva
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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