Gvardiol'dan Yamal yorumu: En kötü gününde bile durdurulamaz

·5·Spor
Gvardiol'dan Yamal yorumu: En kötü gününde bile durdurulamaz

Hırvatistan milli takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından savunma oyuncusu Josko Gvardiol, rakibin genç yıldızı Lamine Yamal'ın yeteneğine övgüde bulundu. Sevilla'da oynanan maçta son dünya şampiyonu, rakip kalesine dört gol göndererek sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmada Barcelona altyapısından yetişen oyuncu, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Goal.com'un aktardığına göre, İspanya milli takımının genel performansı takdire şayan olsa da, sahanın yıldızı Yamal oldu. Genç kanat oyuncusu maç boyunca iki gol atıp bir de asist yaparak skora doğrudan katkı sağladı. Bu durum, Manchester City forması giyen Josko Gvardiol dahil olmak üzere Hırvat savunması için ciddi bir problem teşkil etti.

Savunma sorunları ve Yamal'ın yeteneği

Maç sonu röportajında Gvardiol, rakip oyuncuyu savunmanın ne kadar zor olduğunu açıkça itiraf etti. Hırvat savunmacıya göre, bu seviyedeki bir yeteneği bire bir durdurmak neredeyse imkansız. Ona göre Yamal'a karşı her zaman iki savunmacıyla oynamak gerekiyor, ancak o durumda bile üstünlük sağlamayı başarıyor.

«Yamal'ın nasıl bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyoruz. Eğer ona bire bir mücadele için alan bırakırsanız, bunu mutlaka değerlendirir. Onu her zaman iki kişi savunmalı, bazen bunu başardık, bazen başaramadık. En kötü gününde bile olsa, yine de en az on kez rakibini eksiltmeyi başarabiliyor», dedi Gvardiol, rakibin hızına ve tekniğine hayranlığını dile getirerek.

Dünya şampiyonlarına karşı aşırı saygı

Josko Gvardiol'a göre, Hırvatlar maçın başında son dünya şampiyonuna karşı biraz çekingen davrandılar. Maçın hemen başında yenilen gol, takımın genel oyun planını bozdu ve kendi ritimlerini bulmakta zorlandılar. Deneyimli savunmacı, rakibin seviyesini kabul ederek mağlubiyetin nedenlerini analiz etti.

«Zor bir maçtı ve sonunda acı bir mağlubiyet aldık. Onları tebrik etmeliyiz, boşuna dünya şampiyonu değiller. Ne beklememiz gerektiğini biliyorduk, böyle bir takıma karşı deplasmanda oynamak kolay değil ama bence onlara biraz fazla saygı gösterdik. Erken gol yedik, bu bizi şaşırttı ve geri dönmek zor oldu», diye ekledi.

Karşılaşmada Hırvatistan'ın tek golünü atan forvet Dion Drena Beljo da takım arkadaşının görüşlerini destekledi. İspanyolların son üç bölgede çok rahat hareket ettiğini ve savunmadaki disiplinsizliğin takıma pahalıya mal olduğunu vurguladı. Beljo, rakibin üst düzey seviyesini kabul ederek maçın sonucunun takımda kötü bir izlenim bıraktığını gizlemedi.

Josko GvardiolLamine YamalHırvatistanİspanyaUluslar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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