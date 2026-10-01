Asya Oyunları'nda tekvando müsabakaları: Özbekistan milli takımının rakipleri belli oldu

XX. Yaz Asya Oyunları'nın yoğun programı kapsamında, milli takımımız için en verimli ve umut verici spor dallarından biri olan WT Tekvando müsabakaları resmen başlıyor. Yarın, 2 Ekim'den itibaren minderlerde taraftarların merakla beklediği kyorugi (dövüş) disiplinindeki kıran kırana mücadeleler start alacak.

Özbekistan WT Tekvando Federasyonu basın servisi, sporcularımızın ilk turdaki rakiplerini ve maç programını açıkladı.

2 Ekim: İlk günden itibaren yoğun mücadeleler ve sanal minder

Turnuvanın ilk gününde milli takımımızın liderleri mindere çıkacak. Dikkat çekici bir nokta olarak, yetenekli sporcumuz Jasurbek Jaysunov hem geleneksel hem de sanal tekvando müsabakalarında ülkemizi temsil edecek:

Sanal tekvando (son 16 turu): Jasurbek Jaysunov — Amirsani Baxtiyari (İran)

-58 kg sıkleti (son 16 turu): Asadbek Samandarov — Hidetaka Mayeda (Japonya)

-80 kg sıkleti (son 16 turu): Jasurbek Jaysunov — Abhishek Baral

-67 kg sıkleti (son 16 turu): Ozoda Sobirjonova — Laila Delo (Filipinler)

3 Ekim: Çeyrek finalden başlayacak olan Mavlonov ve kadınlar mücadelesi

İkinci gün programında da sporcularımızı önemli ve ciddi sınavlar bekliyor. Özellikle süper ağır sıklette yarışan Marat Mavlonov, turnuvaya doğrudan çeyrek final aşamasından başlayacak:

-68 kg sıkleti (son 16 turu): Najmiddin Qosimxojiyev — Kavka Putravitama (Endonezya)

+80 kg sıkleti (çeyrek final): Marat Mavlonov — Huang Yu Jen (Çin Taipeisi) ile Muhammad Zuber (Malezya) maçının galibi ile karşılaşacak

-57 kg sıkleti (son 16 turu): Madina Mirabzalova — Natkamon Vassana (Tayland)

+67 kg sıkleti (son 16 turu): Svetlana Saidova — Ho Yan Chong (Hong Kong)

Müsabakaların başlama saati

Özbekistan WT Tekvando Federasyonu'nun verdiği bilgiye göre, turnuva günlerinde minderlerdeki eleme maçlarının Taşkent saatiyle sabah 05:30'da başlaması planlanmıştır.

Kıtanın en güçlü ustalarının bir araya geldiği bu müsabakalarda, sporcularımızın yüksek sonuçlar elde ederek delegasyonumuzun madalya sayısını artırması bekleniyor.