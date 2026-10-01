Ronaldo'nun demarşı siyasi yankı uyandırdı: Başbakan müzakerelere başladı

·1·Spor
Ronaldo'nun demarşı siyasi yankı uyandırdı: Başbakan müzakerelere başladı

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampını izinsiz terk etmesi, spor sınırlarını aşarak ulusal çapta siyasi bir olaya dönüştü. Ülkenin en üst düzey yönetimi, bu krizi çözmek için duruma doğrudan müdahale etmek zorunda kaldı.

Portekiz'in saygın Record gazetesinin paylaştığı sansasyonel bilgilere göre, Başbakan Luís Montenegro, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ve milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan, Ronaldo ile bizzat ne konuştu?

Hükümet başkanının hamleleri sadece futbol yetkilileriyle sınırlı kalmadı. Ülkenin önde gelen SIC televizyon kanalının haberine göre, Başbakan Luís Montenegro, kamptan ayrılan Cristiano Ronaldoile de doğrudan bir telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar arasındaki bu gizli görüşmenin detayları ve nihai sonuçları henüz basına açıklanmadı. Ancak ülkenin bir numaralı siyasi figürünün bir futbolcuyla iletişime geçmesi, Ronaldo'nun ulusal bir sembol olarak konumunun ne kadar büyük olduğunu ve etrafındaki krizin uluslararası düzeyde devlet itibarını etkileyebilecek ciddi bir faktör olarak görüldüğünü kanıtlıyor.

Danimarka sınavı ve Ronaldo'suz hazırlık

Üst düzey müzakereler ve geniş çaplı tartışmaların gölgesinde Portekiz milli takımı, UEFA Uluslar Ligi 3. hafta karşılaşmasına hazırlıklarını sürdürüyor.

  • Kritik maç: Portekiz, 1 Ekim'de Kopenhag'da Danimarka'ya karşı deplasman maçına çıkacak;

  • Puan durumu: Takım, grupta önemli puanlar toplamak ve liderliğini pekiştirmek için mücadele veriyor;

  • Belirsiz gelecek: Ronaldo'nun milli formadaki geleceği, olası diskalifiyesi ve takıma dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorular maç öncesinde kamuoyunun odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Hükümetin bu krize resmen müdahale etmesi durumu yumuşatabilecek mi, yoksa 41 yaşındaki efsanenin kararı değişmeyecek mi? Bu durumun önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Cristiano RonaldoLuís MontenegroPortekiz Futbol FederasyonuUEFA Uluslar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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