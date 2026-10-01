Asya Oyunları'nda altın gün: 3 boksörümüz yarın şampiyonluk için ringe çıkıyor

·15·Spor
Asya Oyunları'nda altın gün: 3 boksörümüz yarın şampiyonluk için ringe çıkıyor

Japonya'nın yeşil sahalarında ve arenalarında devam eden Asya Oyunları boks turnuvası, final aşamasına ulaştı. Yarın, 2 Ekim'de turnuvanın en son ve belirleyici final maçları yapılacak.

Özbekistan boks milli takımından 3 yetenekli boksör, tüm aşamaları başarıyla geçerek kıtanın altın madalyası için mücadele etme hakkı kazandı.

Süper ağır sıklette prensip meselesi ve yenilmez liderler

Final gününde Özbek boksseverleri sadece yüksek beceri değil, aynı zamanda tarihi rekabetler ve şiddetli karşılaşmalar bekliyor:

  • -90 kg sıkletinde: Yetenekli boksörümüz To‘rabek Xabibullayev turnuvanın ev sahiplerinden ve kıtanın liderlerinden biri olan Çin temsilcisi Han Xuezhen ile karşılaşacak.

  • -60 kg sıkletinde: Taktiksel ve estetik hareketleriyle dünya çapındaki hayranların sevgisini kazanan deneyimli Abdumalik Xalokov Güney Kore temsilcisi Jang Dong-wan'a karşı ringe çıkacak.

  • +90 kg sıkletinde (Merkezi karşılaşma): Ağır sıklette gerçek bir klasik derbi yaşanacak; vatandaşımız Jahongir Zokirov Kazakistanlı ünlü rakibi Aybek Oralbay'a karşı kıran kırana bir mücadele verecek. Bu karşılaşmanın günün en önemli ve en çok beklenen maçı olacağı şüphesiz.

Final maçlarının tam takvimi (Taşkent saatiyle):

Özbekistan Boks Federasyonu'nun bildirdiğine göre, final müsabakaları iki oturumda — 09:00 ve 13:30 saatlerinde başlayacak. Boksörlerimizin ringe çıkış saatleri yaklaşık olarak şu şekilde belirlenmiştir:

  • 10:15 | -90 kg: To‘rabek Xabibullayev — Han Xuezhen (Çin)

  • 14:00 | -60 kg: Abdumalik Xalokov — Jang Dong-wan (Güney Kore)

  • 14:30 | +90 kg: Jahongir Zokirov — Aybek Oralbay (Kazakistan)

(Organizasyon yetkilileri, ödül törenleri ve önceki maçların erken bitmesi nedeniyle belirtilen saatlerin biraz değişebileceğini kaydetti).

Şu anda genel takım sıralamasında 4. sırada yer alan Özbekistan spor delegasyonu için yarınki finaller, madalya kalitesini ve göstergelerini daha da iyileştirmek adına büyük önem taşıyor. Tüm boksörlerimize final maçlarında sadece ve sadece zafer diliyoruz!

Asya Oyunları Boks TurnuvasıTo‘rabek XabibullayevJahongir ZokirovÖzbekistan Boks FederasyonuBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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