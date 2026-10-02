Renato Veiga, Cristiano Ronaldo krizi hakkında konuşmayı reddetti

·3·Spor
Renato Veiga, Cristiano Ronaldo krizi hakkında konuşmayı reddetti

Portekiz milli takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Danimarka karşısında önemli bir galibiyet alsa da, maç sonrası ana gündem takım içindeki beklenmedik kriz ve ardından gelen sessizlik oldu. Portekiz Futbol Federasyonu yetkilileri, savunma oyuncusu Renato Veiga'nın takım kaptanı Cristiano Ronaldo ile ilgili durum hakkında medyaya açıklama yapmasını kesin bir dille yasakladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Kopenhag'daki mücadeleyi 4-2 kazanan Portekizliler, çeyrek finaldeki acı mağlubiyetin izlerini silmeyi başardılar. Ancak tecrübeli forvetin, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası kampı terk etmesi, takımın soyunma odasındaki atmosferi gerdi. 41 yaşındaki yıldızın, tekrar yedek bırakılmasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle maçtan sadece 24 saat önce kamp merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

Maçın ardından karma alanda (mixed-zone) basın mensuplarıyla konuşan stoper Renato Veiga, önce takımın genel performansına değindi. Ruben Dias'ın partneri olan genç futbolcu, deplasmandaki zorlu galibiyeti överek, "Çok zor bir sahada ve güçlü bir rakibe karşı mükemmel bir takım oyunu sergiledik" dedi.

Basına yönelik katı yasak ve Veiga'nın yanıtı

Ancak gazetecilerin Cristiano Ronaldo etrafındaki krizle ilgili ısrarlı soruları savunma oyuncusunu zor durumda bıraktı. Federasyon basın sorumlusuna göz atan futbolcu, durumu açıklama yetkisi olmadığını belirtti. Muhabirlere seslenen Veiga, "Cristiano Ronaldo'ya çok yakınım ve benim için ne kadar değerli olduğunu biliyor, ancak bu konuda konuşmamam yönünde talimat aldım" itirafında bulundu.

Buna rağmen, yeni teknik heyet yönetimindeki ilk üç maçın tamamında 90 dakika sahada kalan 2003 doğumlu savunmacı, milli takımdaki görevine olan bağlılığını vurguladı. Portekiz formasını giymenin her futbolcu için en büyük onur olduğunu belirten oyuncu, sahaya çıktığı her an elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Jorge Jesus yönetimindeki taktiğin yavaş yavaş meyvelerini verdiğini kaydeden Veiga, takımın ileriye doğru adım attığını ekledi. Milli takım şimdi uluslararası aradaki son maça odaklanmış durumda, ancak soyunma odasındaki bu gerilimin gelecek maçlara nasıl yansıyacağı futbol kamuoyunda büyük merak uyandırıyor.

Renato VeigaCristiano RonaldoPortekizUluslar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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