Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo'nun ayrılışının milli takımı etkilemediğini söyledi

Portekiz milli takımı, Danimarka karşısında alınan farklı galibiyetin ardından, Cristiano Ronaldo ile ilgili yaşanan krizlere rağmen hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Goal.com'un haberine göre, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Kopenhag'da oynanan Portekiz - Danimarka karşılaşması 4-2 sona erdi ve bu sonuç takımın grubundaki konumunu daha da sağlamlaştırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maç öncesinde tüm dikkatler, 41 yaşındaki kaptan Cristiano Ronaldo ile ilgili beklenmedik gelişmelere çevrilmişti. Kaynaklara göre, üst üste ikinci maçta yedek bırakılacağını öğrenen tecrübeli golcü, Çarşamba günü milli takım kampından ayrıldı. Buna rağmen, yaşanan kriz ve medyada çıkan haberler takımın maça olan odaklanmasını bozamadı.

Sahadaki güvenli oyun ve Ramos'un katkısı

Sahada milli takımın hücum hattını mükemmel bir şekilde yöneten Gonçalo Ramos, bir gol atıp bir de asist yaparak galibiyette başrol oynadı. Kendine has stili ve etkili hareketleri, tecrübeli golcünün yokluğunu neredeyse hissettirmedi. Ramos, maçın ardından RTP kanalına verdiği demeçte, takımın dış etkenlerden olumsuz etkilenmediğini açıkça belirtti.

"Bu durum bizi etkilemedi," dedi golcü oyuncu. "Dışarıdaki sorunlar bugünkü maçın önemine gölge düşüremez. Her maçı kazanmak istiyoruz ve bugün tam olarak bunu yaptık." Maç sonucu, Portekiz'in yeni teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki yenilmezlik serisini sürdürmesini sağladı.

Yeni teknik direktörle gelen taktiksel değişimler

Gonçalo Ramos, takımdaki olumlu değişimi teknik direktörün taktiksel fikirleri ve oyun tarzıyla ilişkilendirdi. Ona göre yeni hoca, takıma daha net kavramlar aşılayarak oyuncuların sahadaki görevlerini basitleştirdi. Savunma ve hücum arasındaki uyumun yüksek olması meyvelerini veriyor.

"Yeni hocamız bize çok yardımcı oluyor," diye ekledi futbolcu. "Net fikirlerimiz var; hem savunmada hem de hücumda her takım arkadaşımızın nerede duracağını çok iyi biliyoruz. Bu tarzda oynamayı seviyorum, oyun karakterime tamamen uyuyor." Rakip sahada top kapma ve tehlikeli pozisyonlar yaratma, takıma galibiyeti getiren temel faktörlerden biri haline geldi.

Jorge Jesus da maç sonu açıklamasında takım içindeki ortamın sağlıklı olduğunu vurgulayarak tartışmalara son noktayı koydu. Sonuç olarak Portekiz milli takımı yeni bir aşamaya geçerek, yıldız oyuncusu olmadan da başarılı olabileceğini kanıtlıyor.