UEFA Uluslar Ligi: İspanya, Çekya'yı mağlup etti

İspanya milli takımı, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki etkileyici performansını sürdürüyor. Oviedo'daki Estadio Carlos Tartiere'de oynanan maçta ev sahibi ekip, Çekya'yı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini korudu. Goal.com'un haberine göre, bu galibiyet İspanya'ya 3 puan kazandırdı ve onları 3. Grup'ta 3 puan farkla liderliğe taşıdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maç, ev sahibinin mutlak üstünlüğüyle başladı. Dani Olmo'nun harika pasının ardından genç yetenek Lamine Yamal, 6. dakikada sol ayağıyla topu köşeye göndererek perdeyi açtı. Baskısını sürdüren İspanyollar, ilk yarının sonlarına doğru farkı açmayı başardı.

Rodri ve Yamal'ın golleri İspanya'ya üstünlük getirdi

İlk yarının bitimine yakın, 35. dakikada Rodri ceza sahası dışından sağ ayağıyla sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Çekya kalecisi Antonín Kinsky bu şut karşısında çaresiz kaldı ve skor 2-0'a geldi. Bu gol, tribünleri coştururken İspanya'nın soyunma odasına rahat bir skorla gitmesini sağladı.

Buna rağmen Çekler, ikinci yarıya daha istekli başladı ve oyuna ortak olmaya çalıştı. 69. dakikada Adam Hlozek'in pasında Jirí Sláma hızlı bir kontra atağı golle sonuçlandırarak skoru 2-1'e getirdi. Bu golden sonra Çekya beraberlik için bastırdı ve kaleci David Raya'yı zor anlar yaşattı.

Gruptaki durum ve alt sıralardaki takımların kaderi

Konuk ekip son dakikalara kadar beraberlik için çabalasa da, İspanya oyunun kontrolünü yeniden eline aldı. Maçın bitimine bir dakika kala oyuna sonradan giren Mikel Merino, hızlı bir kontra atakta üçüncü golü atarak maçın sonucunu belirledi. Karşılaşma 3-1 İspanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu mağlubiyetin ardından Çekya, 3. Grup'ta üst üste üçüncü yenilgisini aldı ve puansız olarak son sırada kaldı. Takım şu anda küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. İspanya ise üç maçta 9 puan toplayarak ikinci sıradaki İngiltere'nin üç puan önünde liderliğini sürdürüyor; Hırvatistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.