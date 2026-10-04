Arjantin, Burkina Faso'yu 7-0 mağlup etti

Arjantin milli takımı, uluslararası hazırlık maçında Burkina Faso'yu 7-0 mağlup etti. Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantinli oyuncular, maçın ilk dakikalarından itibaren kontrolü ele aldı. İlk yarıda beş gol bulan takım, ikinci yarıda rakip fileleri iki kez daha havalandırdı.

Maçta skor 4. dakikada açıldı. Lautaro Martínez penaltı vuruşunu gole çevirerek Arjantin'i öne geçirdi. 8. dakikada Burkina Fasolu oyuncu Moumouni Diallo kendi kalesine gol attı.

12. dakikada Gianluca Prestianni Arjantin'in üçüncü golünü kaydetti. 35. dakikada Nico Paz skoru 4-0'a getirdi. Bir dakika sonra Julián Álvarez de tabelaya adını yazdırdı.

İkinci yarıda da Arjantin ataklarını sürdürdü. 57. dakikada Franco Mastantuono golü attı. Maçın uzatma dakikalarında, 90+3'te Giuliano Simeone Arjantin milli takımının yedinci golünü kaydetti.

Maç istatistiklerinde de Arjantin'in üstünlüğü net bir şekilde görüldü. Arjantin rakip kaleye 28 şut çekerken, bunların 16'sı isabetli oldu. Burkina Faso'da bu rakamlar 3 şut ve 1 isabetli şut olarak gerçekleşti.

Topa sahip olma oranında Arjantin %75'lik bir oran yakalarken, Burkina Faso %25'te kaldı. Arjantin 9 kez faul yaparken, Burkina Fasolu oyuncularda 5 faul kaydedildi. Sarı kartlarda skor 0-1, kırmızı kartlarda ise 0-0 oldu.

Ofsayt sayısı Arjantin'de 1, Burkina Faso'da 0 oldu. Köşe vuruşlarında ise Arjantin 7-1'lik üstünlük sağladı.