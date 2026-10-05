Lionel Messi, Arjantin milli takımıyla son maçına hazırlanıyor

Goal.com'un haberine göre, Lionel Messi Buenos Aires'teki Ezeiza tesislerinde Arjantin milli takım kampına katıldı ve Salı günü Benin'e karşı oynanacak tarihi veda maçının hazırlıklarına başladı. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, 21 yıllık görkemli uluslararası kariyerine yakışır bir final yapmak için son kez 'Albiceleste' formasını giymeye hazırlanıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. .

Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki forvet Pazar günü Ezeiza'daki kampa katıldı ve Monumental Stadyumu'nda gerçekleşecek tören maçı öncesinde antrenmanlara başladı. Lionel Scaloni yönetimindeki takım, daha önce Bolivya'yı 4-0 ve Burkina Faso'yu 7-0'lık skorlarla mağlup ettiği için bu maça harika bir moralle geliyor. Pazar akşamı ise takım geleneksel asado ziyafetinde bir araya geldi.

Tarihi kariyere yakışır bir veda

Forvet oyuncusu, Salı günkü maça kadar milli takım formasıyla çıktığı 207 maçta 125 gol atarak mutlak rekor sahibi olarak sahaya çıkacak. Bu devasa başarı; Dünya Kupası, iki Copa América ve Finalissima zaferleriyle daha da anlamlı hale geliyor. 85 bin seyircinin tanıklık edeceği bu şovun düzenlenme nedenlerinden bahseden Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia şunları söyledi: "Dünyanın en iyi futbolcusu, milli takımımızın sembolü ve kaptanımız Lionel Andres Messi'ye kendi vatanında layık bir veda sunmak için bu kararı aldık."

River Plate Stadyumu'nda gerçekleşecek akşam, gerçek bir halk bayramı olarak planlanıyor. Takımın kilit isimlerinden Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul ve Nicolás Otamendi'nin on numaralı efsane ile birlikte sahaya çıkması bekleniyor. Ayrıca Leandro Paredes de 2026 Dünya Kupası finali sonrası FIFA tarafından verilen 10 maçlık cezasına rağmen tribünden takım arkadaşına destek verecek. Ancak Katar'daki dünya şampiyonu kadroda yer alan Paulo Dybala ve Nahuel Molina, kulüpleri Roma'nın izin vermemesi nedeniyle bu kutlamada yer alamayacak.

Özel forma ve gelecek planları

Benin ile oynanacak veda maçı için Arjantin milli takımı, Mayıs Güneşi ve efsanevi on numarayı çevreleyen defne yapraklarının işlendiği özel bir formayla sahaya çıkacak. Başkentteki karşılaşma sona erdikten sonra Messi, dikkatini tekrar Inter Miami formasıyla oynayacağı maçlara verecek. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan mevcut sözleşmesi 2028 MLS sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Teknik direktör Lionel Scaloni için ise ana odak noktası, gelecek büyük turnuva döngüsü öncesinde genç nesli milli takıma adapte etmek ve kadroyu yenilemek olacak. Messi dönemi sona ererken, Arjantin futbolu yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.