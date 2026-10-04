Emiliano Martínez, Lionel Messi'nin ayrılığı hakkında konuştu

Arjantin milli takımı kalecisi Emiliano Martínez, kaptan Lionel Messi'nin uluslararası kariyerini noktalamasının ardından takımda büyük bir boşluk oluşacağını itiraf etti. Bu haberi Goal.com duyurdu. haber veriyor.

Cumartesi akşamı Estadio Monumental'de oynanan maçta Arjantin, Burkina Faso'yu 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kaleci, Lionel Messi'nin yaklaşan vedasına dikkat çekti.

Tarihi zafer ve gurur duygusu

ESPN Argentina'nın aktardığına göre Emiliano Martínez, Katar 2022 Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olmanın kariyerindeki en büyük onurlardan biri olduğunu vurguladı. Tarihin en iyi futbolcusuna elinden gelen tüm imkanlarla destek olmaya çalıştığını belirtti.

Albiceleste soyunma odasında Messi sonrası dönemin gerçekliği yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Kaleci, kaptanın yaklaşan ayrılığının takımda büyük bir boşluk bırakacağını açıkça kabul ederken, kadroda sorumluluk almaya hazır karakterli oyuncuların bulunduğunu da ekledi.

Geleceğe doğru adımlar

Önümüzdeki duygusal anların değerini bilmenin önemine değinen kaleci, takımla geçireceği kısıtlı süreyi anlamlı kılmak istediğini söyledi. 6 Ekim'deki son maçta kaptanın yüzünde bir gülümseme görmeyi ve her dakikanın tadını çıkarmayı arzuladığını ifade etti.

Ayrıca bu maçta Emiliano Martínez, milli formayla çıktığı 69. karşılaşmada 45. kez kalesini gole kapattı. Genç oyuncuların performansına yüksek not veren kaleci, kalesini gole kapatmanın her zaman öncelikli hedefi olduğunu vurguladı.

Teknik direktör Lionel Scaloni'nin disiplini ve gençlerin uyum süreci hakkında konuşan Martínez şunları söyledi: "Her şey yolunda gidiyor. Biz gençleri hızla bünyemize katan bir takımız. Scaloni kimseye torpil geçmez, kim iyi çalışırsa onu oynatır."