Steve Mounie: Lionel Messi benim idolüm değil

Benin milli takımı kaptanı Steve Mounie, Arjantin milli takımına karşı oynanacak prestijli maç öncesinde beklenmedik bir açıklama yaptı. Deneyimli forvet, dünya şampiyonuna karşı oynanacak mücadele öncesinde Lionel Messi'yi idolü olarak görmediğini belirtti. Bu karşılaşma futbol dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, 32 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle yaklaşan maçta forma giyemeyecek olsa da takımıyla birlikte Buenos Aires'e seyahat etti. Afrika kıtasını temsil eden Benin milli takımı için onun saha kenarında bulunması ve manevi destek vermesi büyük önem taşıyor. Bu maç, takım için ciddi bir sınav niteliği taşıyor.

İlkeli yaklaşım ve yıldızlara saygı

Huddersfield Town'ın eski forveti, yaklaşımında futbol dünyasının en büyük yıldızlarına hayranlıkla değil, sahada eşit rakipler olarak baktığını vurguladı. Mega Sports Media'ya verdiği röportajda sekiz kez "Altın Top" kazanan oyuncu hakkında konuşan Mounie, açıkça şunları söyledi: "Kimseyi ilahlaştırmam, Lionel Messi'yi de idolüm olarak görmüyorum."

Ayrıca futbolcu, kariyeri boyunca kendisine rehberlik eden felsefesini açıklayarak oyunu sevdiğini ve yetenekli oyuncuları izlemekten keyif aldığını ekledi. Ona göre, büyük oyunculara karşı sahaya çıktığında hiçbir zaman onlardan forma istemedi ve rakiplerini gereğinden fazla yüceltmedi.

Tarihi karşılaşma ve gelecek planları

Buna rağmen deneyimli forvet, Arjantinli kaptanın futbol tarihine yaptığı büyük katkıyı takdir ediyor. Buenos Aires'teki veda gecesinin önemini kabul eden Mounie, rakibinin hareketlerini izlemeye geldiğini ve Messi'nin yıllar boyunca futbol için yaptıkları karşılığında bu anların tadını sonuna kadar çıkarmayı hak ettiğini belirtti.

Seyahat sırasında Benin kaptanı, ünlü La Bombonera stadyumunu da ziyaret ederek Boca Juniors takımını destekleyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Maç, Benin için Afrika Uluslar Kupası elemeleri öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıyor. Şu anda futbolcunun ana odağı sakatlığını tedavi etmek ve Almanya'nın Augsburg kulübündeki yerini geri kazanmak.