Cristiano Ronaldo'nun Messi'ye yazdığı yorum 5,8 milyon beğeni topladı

·33·Spor
Cristiano Ronaldo'nun Messi'ye yazdığı yorum 5,8 milyon beğeni topladı

Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi hakkında Instagram'da yaptığı yorum 5,8 milyon beğeni topladı. Ronaldo, yorumunda Messi'nin Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası'nda elde ettiği zaferi takdir ederek ona olan saygısını dile getirdi.

Ronaldo'nun bu kısa yorumu milyonlarca Instagram kullanıcısı tarafından beğenildi. Sonuç olarak bu yorum, futbolcuların sosyal medyadaki en çok dikkat çeken paylaşımlarından biri haline geldi.

Messi'nin Ronaldo ile ilgili paylaşımı da yüksek etkileşim oranlarına ulaşıyor. Ronaldo'nun doğum günü vesilesiyle Messi'nin Instagram tarihinde paylaştığı bu gönderi 7,3 milyondan fazla beğeni aldı.

Her iki durumda da futbolseverlerin Messi ve Ronaldo arasındaki ilişkiye olan ilgisi, Instagram verilerine yansımış oldu.

Cristiano RonaldoLionel MessiInstagramArjantinFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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