Javier Zanetti, Lionel Messi hakkında övgü dolu sözler söyledi

·5·Spor
Javier Zanetti, Lionel Messi hakkında övgü dolu sözler söyledi

Arjantin milli takımının efsanevi oyuncusu Javier Zanetti, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin milli takımdaki kariyerinin sonuna yaklaşması vesilesiyle içten dileklerini paylaştı. Inter kulübünün başkan yardımcısı, la Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Messi'yi bir kez daha büyük Diego Maradona ile aynı seviyeye koyarak, sadece yeteneğinden değil, aynı zamanda yüksek insani değerlerinden ve azminden de övgüyle bahsetti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Zanetti ve Messi, milli takım formasıyla 37 kez birlikte sahaya çıktılar ve 2007 ile 2011 Copa América turnuvalarında beraber mücadele ettiler. Eski kaptan, genç Lionel'in daha ilk antrenmanlardan itibaren diğerlerinden keskin bir şekilde ayrıldığını ve olağanüstü yeteneğinin hemen göze çarptığını hatırlattı. Zanetti'ye göre, o dönemde çok genç ve sessiz olan futbolcunun kısa sürede ülke futbolunu zirveye taşıyacağı çok açıktı.

Messi ve Maradona — Arjantin futbolunun iki dehası

Javier Zanetti röportajında, Lionel Messi'nin katettiği yola ve milli takım için ne kadar önemli bir figür olduğuna özel bir vurgu yaptı. Diego Maradona'dan sonra Arjantin'de bir başka dehanın doğmasının ve bu insanın tüm ulusu birleştirebilmesinin gerçek bir mucize olduğunu belirtti.

Eski savunmacı, Messi'nin sadece sahadaki hareketlerinin değil, karakterinin de takdire şayan olduğunu vurguladı. «O, mücadele etmekten vazgeçmeyen, zorlukların üstesinden gelen gerçek bir azim örneğidir», dedi Zanetti, futbolcunun başarıya ulaşana kadar yaşadığı sınavlara atıfta bulunarak.

Gelecek ve veda gecesi

Arjantin milli takımının Benin ile oynayacağı veda gecesi öncesinde Zanetti, eski takım arkadaşını rahatsız etmemeyi tercih ettiğini söyledi. Ona göre, aralarındaki karşılıklı saygıya dayalı ilişki yıllar içinde güçlendi ve bu sefer de Messi'nin duygularını özgürce yaşaması için ona alan bırakmayı uygun gördü.

Ayrıca Zanetti, Arjantinli taraftarların kahramanlarına layık bir saygı göstereceğine ve gelecekte Lautaro Martínez gibi yetenekli oyuncuların milli takımı yeni başarılara taşıyacağına olan inancını dile getirdi. Bu duygusal olayın Arjantin futbol tarihinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Lionel MessiJavier ZanettiArjantinInterFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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